ERA Group saavutti kolmoisvoiton Global Franchise Awards 2025 -kilpailussa

Suomessakin jo vuodesta 2008 menestyksekkäästi toiminut ERA Group nimettiin maailman parhaaksi liiketoiminta- ja ammattilaispalveluiden franchising-brändiksi jo viidettä kertaa kahdeksan vuoden sisällä. Lisäksi yhtiö voitti Regional Champion – Americas -palkinnon ja sai tunnustusta myös Global Franchise Grand Champion 2025 - tittelillä – korkeimmalla mahdollisella tunnustuksella franchising-alalla, joka myönnetään erinomaisuudesta, innovaatioista ja vaikuttavuudesta.

Tunnustukset myönsi arvovaltainen tuomaristo, joka koostui franchising-alan johtavista asiantuntijoista. Palkinnot myönnetään brändeille, jotka osoittavat poikkeuksellista suorituskykyä ja sitoutumista kansainvälisen franchising-sektorin kehittämiseen.

"Näiden palkintojen voittaminen on osoitus franchising-yrittäjiemme ja tukitiimiemme omistautumisesta ja kovasta työstä maailmanlaajuisesti", sanoo ERA Groupin globaali toimitusjohtaja Mark Taylor. "Global Franchise Grand Champion -palkinnon saaminen on uskomaton kunnia. Finalistien taso oli erittäin korkea, ja maailman parhaaksi franchising-organisaatioksi nimeäminen on valtava tunnustus ERA Groupin menestykselle yli 60 maassa."

Edelläkävijä liiketoiminta- ja ammattilaispalveluiden franchisingissa

ERA Groupin saama "Best Business & Professional Services Franchise 2025" -palkinto on erityisen merkittävä, sillä yritys on ollut edelläkävijä alallaan jo yli 30 vuoden ajan. Vuonna 1992 ERA Group oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka loi liiketoiminta- ja ammattilaispalveluiden franchising-mallin, joka on kasvanut ja kehittynyt menestyksekkäästi tähän päivään asti.

ERA Group on auttanut tuhansia yrityksiä ympäri maailmaa parantamaan taloudellista joustavuuttaan, saavuttamaan kilpailuetua ja varmistamaan pitkän aikavälin kannattavuutta ja menestystä.

Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Fred Marfleet kommentoi voittoa: "Alusta lähtien ERA:n perusajatus oli, että kaiken kokoiset yritykset voivat hyötyä asiantuntevista taloudellisista näkemyksistä, kustannustenhallintastrategioista ja neuvottelutaidoista. Tämä palkinto vahvistaa toimintamallimme vahvuuden ja sen, kuinka valtavan vaikutuksen franchising-yrittäjämme tekevät ympäri maailmaa. On suuri kunnia tulla tunnustetuksi parhaana toimijana alallamme."

Globaali toimija on myös paikallinen markkinajohtaja Suomessa

Global Franchise Awards -palkinnot tunnetaan niiden vaativasta arviointiprosessista, jossa arvioidaan muun muassa yrityksen kansainvälisiä tavoitteita, franchisingyrittäjien tukipalveluita, innovatiivista markkinointia ja panosta kansainväliseen franchising-toimintaan. Vuoden 2025 palkintojen tuomaristoon kuuluivat muun muassa Cristina Matos, Portugalin Franchise-yhdistyksen toimitusjohtaja, sekä Pip Wilkins, Ison-Britannian Franchise-yhdistyksen toimitusjohtaja.

ERA Groupin voitot useissa kategorioissa vahvistavat sen asemaa franchising-alan johtajana, joka on sitoutunut tarjoamaan poikkeuksellista lisäarvoa ja tukea franchising-verkostolleen.

Suomessa ERA Group on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla kustannusten hallinnan johtavana asiantuntijaorganisaationa. ERA:n asiakkaina Suomessa on ollut vuodesta 2008 lähtien satoja asiakkuuksia yksityisellä ja julkisella sektorilla, joille on löydetty kustannussäästöjä tuhansissa projekteissa esimerkiksi kuljetusten, telepalveluiden, toimitilakustannusten sekä tuotannon tarvikkeiden kategorioissa.