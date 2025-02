Heidi Rothin Lumina-kirjan käännös- ja esitysoikeudet Elina Ahlbäck Literary Agencylle

– Halusin pitää kaikki langat käsissäni ja sen takia päädyin perustamaan oman yrityksen, jonka tehtävänä olisi kustantaa ensin tämä kirja Suomen markkinoille ja laajentua sitten kansainväliseksi tarinamaailmaksi, josta saisi mahdollisesti myös muita formaatteja ja lisenssituotteita. Spellpolaris-tarinamaailman ja Luminan matka on vasta alussa, mutta kirja on saanut hyvän vastaanoton Suomessa. Olen todella innoissani, kun Ahlback Agency lähtee viemään tarinaa ulkomaille, hallinnoiden käännös-, elokuva-, TV- ja teatterioikeuksia! Minulla oli jo monta vuotta sitten intuitiivinen ajatus siitä, että Elina olisi oikea henkilö, joka ymmärtäisi Luminan kansainvälisen potentiaalin. Nyt aika on oikea ja toivon, että vuosien työni tulisi tutuksi kaikille niille, jotka haluavat tutustua suomalaiseen ja karjalaiseen mytologiaan mielenkiintoisen tarinan siivittämänä, Heidi Roth hehkuttaa.

Vuonna 2024 ilmestynyt mytologiasta, loitsuperinteestä ja Kalevalasta ammentava Lumina on Rothin ensimmäinen nuortenkirja, ja sen kiehtovasta maailmasta on muodostumassa Suomen kirjallisuuskentässä ainutlaatuinen ilmiö: suunnitteilla on lauta-, pako- ja videopelejä, fanituotteita ja erilaisia mediasisältöjä. Spellpolaris on hankkinut lisenssioikeudet Luminaan liittyviin tuotteisiin yhdeksässä eri EU:n tavaramerkkikategoriassa. Spellpolariksen IPR-oikeuksia hallinnoi Kati Repo immateriaalioikeuksiin erikoistuneesta Kream Helsingistä. Suomessa tarinamaailman pelillistämistä hoitaa Spellpolariksen toinen kumppani Lippo Luukkonen Doppo Agencystä. Mukana on myös Luminan kuvittaja ja Heidi Rothin pitkäaikainen yhteistyökumppani Jenni Nadin.

– Tällä upealla tiimillä on nyt hienoa lähteä liikkeelle! Aloitin Spellpolaris-maailman kehittämisen yli kymmenen vuotta sitten, kun sain idean yhdistää aitoja loitsurunoja sekä tietäjäperinnettä universaalisti resonoivaan seikkailutarinaan. Mielessäni oli koko ajan ajatus, millainen suomalaiseen ja karjalaiseen mytologiaan perustuva šamaanitytön tarina olisi jos siinä olisi samaan aikaan Harry Pottermaista tietäjyyden opettelua ja Taru Sormusten Herrasta -trilogian road movie -tyyppistä matkakertomusta.

Kahden tyttären äiti Heidi Roth kokee Luminan syntyneen liki “kolmanneksi tyttärekseen”. Tarina on omistettu Rothin tyttärille ja kirjailija haluaa Luminan tarinassa nostaa mytologiasta esiin erityisesti naishahmoja.

– Myyttiset naishahmot ovat jääneet tämän genren tarinankerronnassa, sekä kirjallisuudessa että elokuvissa mielestäni vähemmälle huomiolle tai ne ovat saaneet patriarkaalisen häivytyksen aikojen saatossa. Minä haluan nostaa näkyviin ja kuuluviin myös samaistuttavia nais- ja tyttöhahmoja meidän perimästämme. Tarinassani tärkeitä henkilöitä ovat päähenkilö Luminan lisäksi muun muassa Louhi, Pohjan neidot sekä eri naisjumaluudet, Heidi Roth painottaa.

