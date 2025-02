Kivigalleria avautuu Vapriikissa

Uusi näyttely kantaa nimeä Kivigalleria. Koska näyttelytila on aiempaa pienempi, ja Kivimuseon kokoelma hyvin laaja, eivät aivan kaikki kokoelman kivet mahdu nyt näytteille.

-Esille tulevat kaikki Kivimuseon kokoelmien merkittävimmät kiviryhmät, kuten ametistit ja muut kvartsit, kalsedonit, fossiilit, hiekkaruusut, meteoriitit ja tietysti kaikki hienoimmat jalo- ja korukivet safiireista meripihkaan, kertoo intendentti Tomi Kumpulainen.

-Näyttelyssä on esillä myös kosketeltavia kivinäytteitä. Siellä voi lisäksi tutkia kivinäytteitä ultraviolettivalossa.

Näyttelyn keskiössä on Kiven voima -näyttelystä tuttu, valtava, lähes 70 kivilajia esittelevä Kivet akvaariossa -installaatio.

Kivigalleriakin on tilapäinen näyttely, ja sen on tarkoitus olla esillä kesään 2026 asti. Näyttely on tärkeä ja näyttävä välilasku ennen Kivimuseon uutta ja laajempaa pysyvää näyttelyä, kunhan sen tila vapautuu museokeskuksen remonttien ja muiden vaihtuvien näyttelyiden alta.

Näyttelyyn on tulossa esille myös Vapriikissa ennen näkemättömiä kiviä. Kivimuseon kokoelmista on poimittu näytille eräitä näyttäviä kivimaailman erikoisuuksia, jotka eivät ole ennen olleet esillä museokeskuksessa. Näiden joukossa on jalokivistä muun muassa hienoja rubiineita ja jalo-opaaleita ja aivan äskettäin Kivimuseon kokoelmiin saadut Lauri Karrakosken kivikaiverrukset. Muita näyttäviä uutuuksia tulevat olemaan muun muassa kokoelmien helmistä poimitut hienot kalafossiilit.

-Esille on tulossa myös kuusi todellista mysteerikiveä, joiden nimeä tai kivilajia ei kukaan ole vielä pystynyt varmistamaan, Kumpulainen kertoo.

Kivigalleria on avoinna 20.2.2025 – 30.6.2026