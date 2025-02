SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus katsoo peruutuspeiliin, kaupungit tulevaisuuteen – kaupunkien oltava vastavoima hallituksen toimettomuudelle myös ilmastopolitiikassa

– Ministeri Essayahin kommentit ilmastolain avaamisesta ovat käsittämättömiä, mutta valitettavasti jatkumoa kokoomuksen johtaman hallituksen ilmastosta vähät välittävälle politiikalle, sanoo Heinäluoma. – Onhan hallitus heikentänyt ilmastolainsäädäntöä esimerkiksi poistamalla kuntien ilmastosuunnitelmat ilmastolaista. Kysymys kuuluukin, paljastiko Essayah itse asiassa, mitä hallitus aikoo puoliväliriihessä päättää? Suunnitteleeko kokoomus ilmastolain uudelleen arviointia ja Suomen ilmastotavoitteista luopumista? kysyy Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan hallituksen taantumuksellinen ilmastopolitiikka asettaa entistä suuremman vastuun kaupungeille ja kunnille.

– Meidän on varmistettava, että Suomen ilmastotyö ei hallituksen vahtivuorolla pysähdy. Suomen suurimpien kaupunkien on oltava vastavoima hallituksen toimettomuudelle, Heinäluoma linjaa.

– Kaupunkien on otettava suurempi vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun hallitus ei siihen kykene. Kaupunkipäättäjillä on käsissään tässä monia tärkeitä työkaluja, kuten kattavan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen edistäminen, sanoo Heinäluoma.

SDP on sitoutunut siihen, että suuret kaupungit kirittävät tulevaisuudessa koko Suomen ilmastotyötä. – Kaupunkien on otettava tästä koppia. Kantamme on, että kuntien ja kaupunkien tulee laatia ilmastosuunnitelmat, vaikka hallitus tämän velvoitteen poistikin, sanoo Heinäluoma.