Oulun yliopiston tutkintomäärät kasvussa

Vuonna 2024 Oulun yliopistossa valmistui 1325 alempaa ja 1649 ylempää korkeakoulututkintoa.

”Alempien korkeakoulututkintojen määrään vaikuttavat vuosina 2020–2022 tehdyt aloituspaikkalisäykset. Seuraamme opintojen etenemistä ja pyrimme huolehtimaan, että mahdollisimman moni opintonsa aloittanut myös suorittaa tutkinnon loppuun”, kertoo koulutusvararehtori Mirja Illikainen Oulun yliopistosta.

”Olemme hyvässä suunnassa Pohjois-Suomen merkittävänä koulutustoimijana. Parhaillaan teemme tulevaisuustyötä, miten kehitymme kouluttajana, kun Suomen ikäluokat pienenevät merkittävästi.”

Alempia korkeakoulututkintoja on valmistunut aiempaa enemmän erityisesti tekniikan aloilla sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla.

Koulutusmäärälisäyksien taustalla on valtion tavoite, jonka mukaan puolet 25–34-vuotiaista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Suomi on jäänyt korkeakoulutettujen osuuden kehityksessä jälkeen monista verrokkimaista.

Oulun yliopistosta valmistuneiden työllisyystilanne on pysynyt hyvällä tasolla viime vuosina. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 82 prosenttia uraseurantakyselyyn vastanneista on ollut joko vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä. Työttömänä työnhakijana oli vain 2 prosenttia. Yhteensä 87 prosenttia suosittelisi saamaansa koulutusta muille ja 86 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta. Uraseurantakyselyn tulokset ovat vuosilta 2017–2023.

Tohtorin tutkintoja valmistui viime vuonna Oulun yliopistossa 195 kappaletta, ja määrä on vakiintunut välille 150–200 vuodessa. Lähivuosina tutkintojen määrää tulee kasvattamaan tohtorikoulutuspilotti, johon rekrytoitiin 98 uutta väitöskirjatutkijaa kuluvan vuoden alusta. Tohtorikoulutus on kaikkiaan hyvin kansainvälistä: esimerkiksi pilottiin palkatuista 42 prosenttia on Aasian maista, kun Suomen kansalaisia on 34 prosenttia.

Yhteishaku Oulun yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin on 11.–25.3.2025.

