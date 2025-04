Uutuuskirja ”Päivän paras ateria" tuo iloa ja helppoutta terveelliseen ruokavalioon

Voiko terveellinenkin ruokailu olla hauskaa, helppoa ja ennen kaikkea hyvän makuista? Julia Ahvenuksen uutuuskirja Päivän paras ateria muuttaa käsitystä terveellisestä ruokailusta tuomalla esiin luovia ja houkuttelevia tapoja nauttia hyvänmakuisia aterioita.

Ahvenuksen reseptit, jotka ovat suosittuja niin sosiaalisessa mediassa kuin ruokaharrastajien keskuudessa, antavat uutta inspiraatiota aamu- ja välipalojen valmistukseen. Kirja sisältää Ahvenuksen rakastetuimpia reseptejä sekä täysin uusia, herkullisia vaihtoehtoja, kuten aamiaispuuroja, jotka maistuvat mokkapalalta tai korvapuustilta.

Sadat ihmiset ovat testanneet reseptejä, ja ne ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta. Ahvenuksen tavoite on helpottaa terveellisempien ruokavalintojen tekemistä ilman, että se tuntuisi arkea rajoittavalta.

Päivän paras ateria – Helpot ja terveelliset aamu- ja välipalareseptit ilmestyi 2.4.2025

Julia Ahvenus on liikunta-alan yrittäjä, korkeakoulutettu liikunnanohjaaja, henkilökohtainen valmentaja ja hyvinvointivaikuttaja. Ahvenuksen tavoite on laajentaa hyvinvointiin liittyviä näkemyksiä ja tehdä terveellisestä ruokavaliosta helposti lähestyttävää kaikille.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.