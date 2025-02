Kevään 2024 koirarekisterivalvonnan tulokset Vaasan, Tampereen ja Jyväskylän koiranäyttelyistä valmistuneet

Viime kevään koirarekisterivalvontaprojektiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella valikoitui neljä näyttelyä: Vaasassa ja Jyväskylässä molemmissa yksi koiranäyttely ja Tampereella kaksi koiranäyttelyä.

Valvonta tehtiin aluehallintovirastossa hallinnollisesti näyttelyilmoittautumisia ja näyttelytuloksia hyödyntäen. Vaasan näyttelyssä valvontaa keskitettiin pentu- ja juniori-ikäisiin koiriin sekä kasvattajaluokkiin. Vaasan näyttelyssä Ruokaviraston koirarekisteriin oli ilmoitettu valvotuista koirista 88 %.

Vaasan koiranäyttelyvalvonnassa havaittiin, että vain noin 25 prosenttia koirista oli ilmoitettu pentuina Ruokaviraston koirarekisteriin ennen luovutusta uuteen kotiin tai ennen kolmen kuukauden ikää. Kasvattajan ilmoittama koiranpennun rekisteröinti (ensirekisteröinti) on ollut lainvaatimaa ja mahdollista yksityishenkilöille alkaen 8.5.2023 ja Y-tunnuksellisille kasvattajille 29.8.2023. Kaikki koiranpennut tulee rekisteröidä kolmen kuukauden ikään mennessä tai jo aikaisemmin, jos koira luovutetaan uuteen kotiin.

Tampereen näyttelyistä ja Jyväskylän näyttelystä valittiin valvontaan kaikkien loppukehien sijoittuneet koirat. Ruokaviraston koirarekisteriin oli valvotuista koirista ilmoitettu Tampereen näyttelyissä 88 % ja Jyväskylän näyttelyssä 94 %.

Valvonnasta seuranneet jatkotoimet

Rekisteriin ilmoittamattomien koirien omistajille on aluehallintovirastosta lähetetty kehotus koiran ilmoittamisesta koirarekisteriin. Kehotuksia lähettiin noin 140 kappaletta. Kehotuksen noudattamista valvottiin uusintatarkastuksella, joka on maksullista riippumatta siitä, oliko koira ilmoitettu rekisteriin vai ei. Jos kehotusta ei noudateta, on seuraavana toimenpiteenä määräyksen antaminen. Tarvittaessa määräystä tehostetaan sakon uhalla.



Lainsäädäntö määrittelee koiran haltijaksi henkilön, joka omistaa koiran tai jonka hallinnassa koira on. Aluehallintovirasto on tässä valvonnassa lähestynyt näyttelyilmoittautumisessa koiran omistajaksi merkittyjä henkilöitä.

Kevään 2024 näyttelyvalvonnan perusteella annetuista kehotuksista noin 80 prosenttia oli noudatettu vuoden vaihteeseen mennessä.

Valvonnassa havaittiin, että joitakin koiria oli ilmoitettu koirarekisteriin väärällä sirunumerolla todennäköisesti näppäilyvirheestä johtuen. Jos rekisteriin on vahingossa ilmoitettu väärä sirunumero, on oltava yhteydessä Ruokaviraston asiakaspalveluun. Virheellistä sirunumeroa ei voi poistaa koiran tiedoista itse eikä oikeaa sirunumeroa tule myöskään lisätä itse rekisteriin.

Lisätietoja: