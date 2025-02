Finlandia-talon jättimenestykseksi muodostunutta avoimien ovien päivää vietetään jälleen lauantaina 22.2.2025

Avoimien ovien päivän ohjelma on myös tällä kertaa monipuolinen. Perheen pienimpiä jo viimeksikin viihdyttänyt Skidit-taidekollektiivi järjestää lapsille muistipeliturnauksen ja sukkadiskon, minkä lisäksi halukkaat pääsevät suunnittelemaan itselleen omannäköiset sukkaset sukkatehtaalla. Lapsia on tanssittamassa ja laulattamassa Piazzalla jälleen myös lastenmusiikkiorkesteri PÄISTIKKA Duo.



Aikuisille on tiedossa tuttuun tapaan kiinnostavia teemakeskusteluja. Kirjailija Heikki Aalto-Alanen ja Finlandia-talon näyttelyn käsikirjoittaja Kirsti Manninen avaavat kesällä avautuvan näyttelyn tarinaa Aaltojen perhealbumin kuvien kautta. Kosmopoliitti, maailmalla menestynyt huippukapellimestari Jukka-Pekka Saraste muistelee, millainen Finlandia-sali on kapellimestarin kokemana.



Edellinen avoimien ovien päivä osoitti, että ihmiset ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita Finlandia-talosta ja että tällaisille tapahtumille on kaupungissa kysyntää.



“Ensimmäinen avoimien ovien tapahtumamme oli jättimenestys. Kävijöitä meillä oli tuona lauantaina yli 10 000, mikä yllätti meidät täysin. Runsaan kävijäkunnan nuorimmat vieraamme olivat hädin tuskin muutaman kuukauden ikäisiä ja vanhimmat taas yli 90-vuotiaita", iloitsee Finlandia-talon projektipäällikkö Annikka Alanko.



Avoimien ovien päivän ohjelma on maksutonta (pl. naulakkopalvelu).





OHJELMA



Lasten ohjelma: Skidi bileet Finlandia-talossa klo 11–14



Klo 11–14 Sukkatehdas ja Muistipeliturnaus

Aktiviteettia niin aivoille kuin käsillekin. Finlandia-muistipeliturnaus järjestetään ensimmäistä kertaa koskaan. Sukkatehtaalla taas jokainen voi suunnitella juuri sellaiset sukat kuin haluaa – ja suunnata seuraavaksi vaikka tanssilattialle.



Klo 12–13 Päistikka DUO (Piazza)

Päistikka DUO pistää jälleen parastaan. On laulua, ukulelea, sampleja, kitaraa ja trumpettia.



Klo 13–14 Sukkadisko! (Piazza)

Meno jatkuu kotoisalla diskohetkellä, kuin kotibileissä! DJ hapan korppu veivaa hitit keittiön tiskiltä ja pyykkikone rupsuttaa keskellä Piazzaa.



Huomiothan, että Piazzan tila ei ole täysin esteetön. Lastenvaunuilla tai rattailla ei valitettavasti pääse Piazzalle, vaan ne tulee jättää ala-aulaan.



Aikuisten ohjelma



Klo 12–13 Luento ja keskustelutilaisuus: Ainon ja Alvarin kuvien taika (Helsinki-sali) Heikki Aalto-Alanen avaa perheensä kotialbumia. Albumin kuvien kautta avataan Finlandia-talon näyttelyn tarinaa yhdessä käsikirjoittaja Kirsti Mannisen ja Heikki Aalto-Alasen seurassa.

Klo 15–16 Finlandia-salin muistoja (Finlandia-sali)

Kapellimestari Jukka-Pekka Saraste muistelee, millainen Finlandia-sali oli kapellimestarin kokemana. Saraste kuvaa muistoja ja hetkiä ajasta, jolloin orkesterien kotipesä oli Finlandia-talo.



Talokierrokset ja -kurkistukset



Opastetut kierrokset

Finlandia-talossa järjestetään jälleen kolme (3) opastettua talokierrosta yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa. Opastetut kierrokset ovat olleet hyvin suosittuja ja lauantain 22.2. kierrokset ovat jo loppuunvarattu. Vapautuneita paikkoja kierroksille voi tiedustella paikan päällä.



Kierrokset lähtevät palvelupisteeltä:

klo 11.30 FIN/ENG

klo 13.30 FIN/ENG

klo 15.30 FIN/ENG



Omatoimiset kierrokset opaskartan avulla

Finlandia-talon voi kiertää myös oman tarinallisen opaskartan avulla. Opaskartta ohjeistaa eri tiloihin aina aulasta kattoterassille.



Avoimien ovien päivässä on mahdollisuus kokea myös Töölönlahti Finlandia-talon silmin, sillä kattoterassille on pääsy koko tapahtuman ajan.



Näe Finlandia-talon AINO-huoneisto

Finlandia-talon harvinaislaatuiset majoitustilat Aino ja Elissa ovat saavuttaneet suuren suosion heti Finlandia-talon avauduttua ja ovat siksi olleet lähes koko ajan varattuja. Avoimien ovien päivän yhteyteen on kuitenkin varattu vieraille pieni rako päästä kurkistamaan miltä AINO-huoneisto näyttää. Ainoa on mahdollista päästä vilkaisemaan klo 14–14.30.



Huoneistoihin on erillinen kulku Hesperianpuistoa vastapäätä. Suojellut huoneistomme eivät valitettavasti ole esteettömiä. Vierailijamäärä on rajoitettu.



Nauti kahvilan ja Bistron tarjoiluista

Avoimien ovien aikana vierailijoita palvelevat niin viinikahvila Cafe&Wine kuin Bistrokin. Myös Piazzalta voi ostaa erilaista purtavaa ja virvokkeita. Lasten toiveet on huomioitu valikoimassa. Viinikahvilan ja Piazzan tarjoilupisteet ovat auki koko tapahtuman ajan klo 11–17.

Bistrossa on tarjolla kevyt lounasmenu klo 11–14.30. Lounasmenun hinta on 39 euroa (kaksi ruokalajia) tai 54 euroa (kolme ruokalajia). Lounaalle ei voi tehdä pöytävarauksia. Klo 15 alkaen Bistrossa tarjoillaan normaaliin tapaan á la carte -illallisia. Varauksia illalliselle voi tehdä klo 17 alkaen: finlandiatalo.fi/ravintolapalvelut/finlandiabistro/



Lisää avoimien ovien päivästä: finlandiatalo.fi/tapahtumat/avoimet-ovet-finlandia-talossa-2/





Finlandia-talo Oy

Annikka Alanko

Projektipäällikkö

040 687 2236

annikka.alanko@finlandiatalo.fi