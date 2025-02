Poème: musiikin silta -konsertteihin vapaa pääsy

Tervetuloa nauttimaan tunnelmallisesta musiikki-illasta, jossa Lohjan kaupunginorkesterin käyrätorvisti Tuomas Harri sekä diplomipianisti Lauri Honkavirta vievät kuulijan matkalle Ranskan ja Venäjän musiikillisiin maisemiin. Näiden kahden kulttuurin rikkaat musiikkiperinteet yhdistyvät Poème: musiikin silta -konserteissa, joissa kuullaan upeita sävellyksiä enemmän tai vähemmän tunnetuilta säveltäjiltä. Illan ranskalaisia säveltäjiä ovat Francis Poulenc, Olivier Messiaen, Eugène Bozza, Paul Dukas, Jules Massenet ja Camille Saint-Saëns. Venäläistä musiikkikulttuuria edustavat Alexandr Skrjabin ja ukrainalaissyntyinen Reinhold Glière. Konsertissa kuullaan etupäässä käyrätorven ja pianon duettoja mutta myös kumpaakin soitinta soolona.

Konsertit kuullaan Vivamossa (Vivamontie 2, Lohja) keskiviikkona 26.2. klo 19 ja kyläkauppakeskus pikkuOmenassa (Rantatie 1, Pusula) torstaina 27.2. klo 18. Romanttinen ilta on täynnä tunteita ja kauniita melodioita. Konsertteihin on vapaa pääsy. Vinkkinä kerrottakoon, että pikkuOmenan konsertti on luonteeltaan kahvikonsertti, sillä koko konsertin ajan on mahdollisuus kahvitella ja herkutella paikan antimilla. Lämpimästi tervetuloa!