Työvuorossa-podcast: Sote-ala on edelläkävijä monimuotoisuudessa

”Monimuotoisuus on jo täällä, siinä ei ole mitään uutta. Mutta sitä pitäisi oppia hyödyntämään”, peräänkuuluttaa Ali Jahangiri. Hän näkee, että sote-ala on monimuotoisuuden saralla edelläkävijä, sillä alan on ollut pakko muuttua niin kansainvälistyvän asiakaskunnan kuin henkilöstöpulan vuoksi.

”Sote-alasta voisi moni muukin toimiala ottaa oppia”, Jahangiri sanoo. Hän näkee, että kaupan ala, joka on monesti nuorille usein ensimmäinen kosketus työelämään, ottaa jo monimuotoisuuden huomioon ja osaa johtaa sitä. Omassa yrityksessään Jahangiri vaalii muun muassa mielenterveysystävällistä työkulttuuria ja johtamista.

“Kenenkään kokemusta ei saa vähätellä, se on ensimmäinen lähtökohta. Kysy, mitä on tapahtunut, älä tuomitse tai oleta mitään. Lisäksi meidän kaupassa ei ole tabu ottaa puheeksi esimerkiksi sitä, että tänään ahdistaa, Jahangiri kertoo.

Monimuotoisuuden johtaminen on hyvinvoinnin johtamista

Diakonissalaitoksen konsernissa hiljattain tehty DEI-auditointi kertoo, missä monimuotoisuusasioissa ollaan tällä hetkellä. Tulokset osoittivat, että monessa asiassa on kehitytty viime vuosina hyvään suuntaan.

”Kehitettävääkin tietenkin löytyi ja olemme tarttuneet näihin epäkohtiin. Järjestämme esimerkiksi kielikoulutusta, jotta äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat voivat onnistua työtehtävissään paremmin. Myös työyhteisöön vuorovaikutukseen liittyvät asiat nousivat esille. Parhaillaan koulutamme ja kehitämme työyhteisössämme arvostavan kohtaamisen kulttuuria”, Diakonissalaitoksen konsernin henkilöstöjohtaja, Rinnekotien johtaja Mari Rautiainen sanoo.

Monimuotoisuuden johtamisessa lähiesihenkilö on Rautiaisen mielestä avainasemassa siinä, miten hän luottaa tiimiinsä, antaa vastuuta ja millaista vuorovaikutusta tiimissä toteutuu. Näillä kaikilla on valtava vaikutus työhyvinvointiin.

Monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin johtaminen lähtee arjen kohtaamisista. Rautiainen summaa vinkkilistan:

Arvosta ihmistä.

Ole läsnä ja kuuntele.

Anna aikaa.

Näytä esimerkkiä.

Muista itsereflektio.

Työvuorossa-podcast kestävämmän työelämän jäljillä

Rinnekotien tuottamassa Työvuorossa-podcastissa rakennetaan kestävämpää työelämää, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet voisivat menestyä ja voida hyvin työssä. Keskustelemme sote-alan myyteistä, työelämän vastuullisuudesta ja monimuotoisuudesta, palvelujen vaikuttavuudesta, työhyvinvoinnista ja siitä, onko asiakas aina oikeassa.

Rinnekotien ja Diakonissalaitoksen asiantuntijoiden kanssa keskustelemassa ovat muun muassa toimitusjohtaja ja ympäristöaktivisti Leo Stranius, psykologi Pekka Tölli sekä sairaanhoitaja ja esikoiskirjailija Lotta Tuohino. Podcastin juontaa toimittaja Susani Mahadura. Ensimmäinen jakso julkaistiin tammikuussa 2025, loput helmi-huhtikuussa parin viikon välein.

Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa. Videot voit katsoa Rinnekotien Youtube-kanavalla sekä osoitteessa rinnekodit.fi/tyovuorossa-podcast. Seuraa myös somessa tunnisteella #työvuorossapodi.