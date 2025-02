Lastensuojelun sijaishuollossa asuvat nuoret tarvitsevat rakkautta ja huolenpitoa

Lapsiasiavaltuutetusta kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 28.11.2024 13:28:45 EET | Tiedote

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen toiminnasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu liittyy Pekkarisen toimintaan lauantaina 23.11. hänen puututtuaan julkisella paikalla tuntemattoman lapsen kohteluun. Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Poliisi on aloittanut samasta tilanteesta rikostutkinnan lapsen epäillystä pahoinpitelystä. Keskeneräisen rikostutkinnan vuoksi lapsiasiavaltuutettu ei voi kommentoida tilanteessa tapahtunutta tarkemmin.