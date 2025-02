Iso osa lääkkeistä ei sovi lapsille – CurifyLabs helpottaa räätälöintiä maailman johtavissa sairaaloissa ja apteekeissa

Lastenlääkkeiden kehitys on vaikeaa ja kallista. Monet yleisetkin lastenlääkkeet valmistetaankin lääkärin reseptin mukaan lääkevalmistukseen erikoistuneissa apteekeissa niin sanottuina extempore-lääkkeinä, joissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi sopiva annostus tai lääkemuoto.

Apteekkien ja sairaala-apteekkien lääkevalmistus ja siihen liittyvät toimintatavat kaipaavat uudistamista. Automaatioteknologioille on suuri tarve, jotta lääkkeitä voidaan valmistaa laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti, kertovat terveysteknologiayhtiö CurifyLabsin toimitusjohtaja Charlotta Topelius ja teknologiajohtaja Niklas Sandler.

Topeliuksen ja Sandlerin perustama CurifyLabs on kehittänyt ja kaupallistanut teknologian, joka automatisoi extempore-lääkkeiden valmistuksen apteekeissa ja sairaaloiden lääkehuollosta vastaavissa sairaala-apteekeissa. Yhtiön järjestelmä tuotiin markkinoille loppusyksystä 2023, ja nyt se modernisoi apteekkien lääkevalmistusta jo kymmenessä Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa.

Farmasian professorinakin toiminut Sandler kertoo, että apteekeilla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää lääkevalmistusta, minkä takia valmistusmenetelmät ovat usein erittäin manuaalisia ja työläitä.

”Lääkkeiden manuaalinen valmistus vaatii aikaa, osaamista ja tarkkuutta, ja alaan kohdistuu tiukkaa sääntelyä. Samaan aikaan apteekit kärsivät kuitenkin työvoimapulasta ja esimerkiksi puutteellisista laadunvarmistuskeinoista.”

Sandlerin mukaan lastenlääkkeiden tutkimusta ja saatavuutta on yritetty parantaa EU-tasolla ja globaalisti, mutta työhön liittyy paljon kompleksisuutta esimerkiksi tutkimuslupien kannalta tai siksi, että tutkittavien lasten elimistö kehittyy nopeasti.

“Tilanteen nopeaa helpottumista ei voi jäädä odottamaan, vaan apteekkien työtä on tuettava muun lääkekehityksen rinnalla”, hän sanoo.

CurifyLabsin teknologia koostuu neljästä osasta, joista näkyvin on lääkkeille tarkoitettu 3D-tulostin. Lisäksi teknologiaan kuuluu poikkeuksellisen laaja kattaus erilaisia apuaineseoksia, joihin lääkeaine sekoitetaan, valmistusta ohjaava ohjelmisto sekä integroitu laadunvarmistusteknologia. CurifyLabs Oy

Ainoa järjestelmä, joka kattaa koko extempore-lääkevalmistuksen

Kun lääkkeitä räätälöidään lapsille, annoskokoa pitää yleensä pienentää. Joskus myös lääkkeen muotoa pitää vaihtaa, kun tabletin nieleminen on lapselle vaikeaa tai neste maistuu tai tuntuu suussa epämiellyttävältä.

”Kroonisesti sairastavalle lapselle voi olla traumatisoivaa, jos hän joutuu vuosien ajan ottamaan päivittäin vaikkapa liuosta, joka maistuu pahalta tai kirvelee suussa. Joskus lääkintäohjeiden noudattaminen ei yrityksistä huolimatta onnistu kotona ja hoito vaarantuu”, Topelius kertoo.

Ennen CurifyLabsia markkinoilla on ollut ainoastaan teknologioita, jotka kattavat yhden tai kaksi vaihetta extempore-lääkkeen valmistusprosessista. Lääke on siis pitänyt valmistaa apteekissa ainakin osittain käsin. Tämä on ollut kallista, riippuvaista yksittäisen farmaseutin osaamisesta ja on voinut viedä jopa tunteja, eikä lopputulos ole välttämättä siltikään ollut potilaalle täysin optimaalinen. Reseptit ja muut tiedot ovat myös saattaneet kulkea paperilla sähköisten järjestelmien sijaan.

Äärimmillään seurauksena voi olla vakava valmistusvirhe, kuten Iltalehden uutisoimassa tapauksessa Porvoosta, jossa lapsen korvatulehduslääkkeeseen oli sekoitettu vetyperoksidia steriilin veden sijaan ja pullo räjähti lapsen äidin käteen.

CurifyLabsin teknologia pohjautuu lääkkeiden 3D-tulostusta tutkineen Sandlerin työhön Åbo Akademissa. Toisin kuin kilpailijoiden ratkaisut, CurifyLabsin järjestelmä automatisoi valmistusprosessin kaikki vaiheet. Lääkkeitä voidaan myös valmistaa käytännössä missä muodossa tahansa: tablettien ja nesteiden lisäksi valmis tuote voi olla myös esimerkiksi kapseli, geelitabletti, kielen alle laitettava kalvo tai vaikkapa suppo.

Teknologian näkyvin osa on lääketulostin, mutta se sisältää paljon muutakin. Järjestelmään kuuluu myös poikkeuksellisen laaja kattaus erilaisia apuaineseoksia, joihin lääkeaine sekoitetaan ja niihin liittyvä laatudokumentaatio. Lisäksi alustaan kuuluvat valmistusta ohjaava ohjelmisto sekä integroitu laadunvarmistusteknologia.

”Valmistusaika on nopeimmillaan vain minuutteja, eikä kone tee huolimattomuusvirheitä. Apteekkien henkilöstön ei tarvitse jännittää valmistuksen onnistumista tai epäonnistumista, eikä farmaseutin tai vanhempienkaan tarvitse altistua lääkeaineille tarpeettomasti”, Sandler kertoo.

CurifyLabsin teknologia pohjautuu yhtiön toisen perustajan ja teknologiajohtajan, farmasian dosentti Niklas Sandlerin tutkimustyöhön Åbo Akademissa. Toinen perustaja, yhtiön toimitusjohtaja Charlotta Topelius kertoo kaupallisen vaiheen alkaneen vauhdikkaasti nimenomaan perusteellisen tutkimustyön takia. CurifyLabs Oy

Yhteistyö alkamassa lasten syöpäsairaalan sekä suuren sairaalaketjun kanssa

CurifyLabsilla on käynnissä voimakas kasvuvaihe. Extempore-lääkkeitä valmistavia apteekkeja on globaalisti noin 240 000, josta noin 50 000 on CurifyLabsille relevantteja volyymien näkökulmasta.

Yhtiöllä on asiakkaita Euroopassa Suomen lisäksi Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Hollannissa, Sveitsissä, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Slovakiassa. Sen teknologiaa käyttävät esimerkiksi Lausannen yliopistollinen sairaala, Mainzin yliopistollinen sairaala, Tarton yliopistollinen sairaala, Delpechin apteekki Pariisissa sekä ruotsalainen räätälöityjen lääkkeiden valmistaja APL.

Euroopan ulkopuolella CurifyLabsilla on asiakkaita Yhdysvalloissa, jossa markkinaosuutta on tarkoitus myös kasvattaa. Kaiken kaikkiaan markkinan arvo oli vuonna 2024 noin 15 miljardia euroa, ja sen odotetaan kasvavan 30 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Käyttökohteista CurifyLabs on panostanut toistaiseksi eniten lastenlääkintään, koska extempore-lääkevalmistuksen suurimmat haasteet liittyvät siihen. Yhtiö on vastikään solminut ison suoramyyntisopimuksen esimerkiksi erään suuren eurooppalaisen lasten syöpäsairaalan kanssa. CurifyLabs tekee myös tutkimusyhteistyötä yhdysvaltalaisen johtavan lasten sairaalaketjun kanssa teknologian käyttöönottoon liittyen.

”Tarve lastenlääkinnän helpottamiseen on tullut vahvasti asiakkailta – ei vain apteekeilta vaan myös lääkäreiltä eri puolilta Eurooppaa”, Topelius kertoo.

Yhtiön teknologiasta hyötyvät kuitenkin myös muut potilasryhmät, kuten neurologisia sairauksia sairastavat, hormonikorvaushoitojen asiakkaat sekä syöpähoidoissa olevat potilaat, joiden lääkkeen annostusta pitää porrastaa. CurifyLabs onkin tällä viikolla tehnyt sopimuksen myös yhden maailman johtavista yksityisistä sairaalaketjuista kanssa. Ketjulla on yli 137 sairaalaa.

Yhtiön asiakkaat ovat etsineet extempore-lääkkeiden valmistusongelmiin ratkaisua aktiivisesti. Nyt kun sellainen on saatu, apteekit ja sairaala-apteekit ovat olleet siihen todella tyytyväisiä ja suositelleet sitä muille alan toimijoille.

”Moni on kuvannut teknologiaamme suorastaan vallankumoukselliseksi ja hämmästellyt, miten iso ero on aiempaan manuaaliseen työhön. Kaupallinen vaihe on alkanut erittäin hyvin, ja sen voi näkemyksemme mukaan odottaakin jatkuvan tuloksekkaasti”, Topelius sanoo.

Yhtiön rahoittajien joukossa on merkittäviä sijoittajia, kuten Lifeline Ventures, Apteekkien eläkekassa ja Avohoidon tutkimussäätiö. Kasvusijoituspalvelu Springvestin järjestämän osakeannin suuruus on 7 miljoonaa euroa.