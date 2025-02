Tekoäly mullistaa liiketoiminnan raportoinnin – StatBun esimerkkinä suomalaisesta huippuosaamisesta

Suomalaisen Talgraf Oy:n kehittämä StatBun on ensimmäisiä kotimaisia BI-alustoja, jotka hyödyntävät tekoälyä onnistuneesti raportoinnin automatisointiin ja reaaliaikaiseen päätöksentekoon. Onnistumisen edellytyksenä on ollut Talgraf Oy:n suuri halu ja kyky panostaa modernin teknologian hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen.

StatBun on otettu käyttöön jo useissa tilitoimistoissa ja yrityksissä niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla, joissa tekoälyavusteiset ominaisuudet ovat vähentäneet manuaalista työtä merkittävästi, samalla kun päätöksenteon nopeus ja laatu ovat kasvaneet.

Suomalainen tekoälyosaaminen kansainvälisellä tasolla

Suomi tunnetaan teknologiaosaamisestaan ja kyvystään kehittää korkealaatuisia ohjelmistoratkaisuja. StatBunin tekoälyavusteinen BI-alusta on esimerkki siitä, kuinka Suomessa kehitetään huipputason osaamisella tekoälyratkaisuja, jotka voivat kilpailla globaalilla tasolla. StatBunin innovatiivisuus on huomattu laajemminkin kansainvälisesti, ja kiinnostus alustaa kohtaan on herännyt erityisesti Pohjoismaissa, Baltiassa, Keski-Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Kansainvälisyys-teema ja suomalaisen osaamisen kilpailukyky nousivat esille myös Suomi AI -podcastin ensimmäisessä jaksossa, jossa StatBun sai kunnian olla vieraana. Jaksossa käsiteltiin suomalaista tekoälyosaamista ja sen roolia liiketoiminnan raportoinnissa, sekä Suomen kykyä kehittää maailmanluokan tekoälyratkaisuja.

Tekoälyn vallankumous BI-markkinoilla on vasta alussa

Tekoälyavusteisten BI-järjestelmien merkitys kasvaa vauhdilla. StatBun edustaa uuden sukupolven BI-ratkaisua, joka yhdistää tekoälyn, innovatiiviset ominaisuudet, automaation ja käytettävyyden. Perinteiset raportointimallit jäävät yhä useammin taka-alalle, kun yritykset siirtyvät dynaamisempiin ja älykkäämpiin ratkaisuihin. Tekoäly ei ole enää vain tulevaisuuden lupaus – se on jo nyt käytännön työkalu yrityksille, jotka haluavat tehokkuutta ja älykkyyttä liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon.

Haluatko nähdä tekoälyn toiminnassa?

Järjestämme mielellämme demoja ja asiantuntijahaastatteluja, joissa pureudutaan StatBunin ominaisuuksiin ja tekoälyn käytännön hyötyihin yritysjohdolle. Ota yhteyttä sopiaksesi ajankohdan.

Tutustu:

StatBun Tilitoimistoille

StatBun Yrityksille

StatBun Kotisivu

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Timo Räsänen, Commercial Success Lead | StatBun, Talgraf Oy

timo.rasanen@talgraf.fi

050 078 7878

Toni Kemppinen, toimitusjohtaja | Talgraf Oy

toni.kemppinen@talgraf.fi

050 361 6485

Liitteenä kuvamateriaalia StatBun-alustasta ja käyttöliittymästä.