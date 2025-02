Huuhkajien kalenteri täydentyy kahdella A-maaottelulla

Miesten A-maajoukkueen kalenteriin on lisätty kaksi maaottelua täydentämään syys- ja marraskuun maajoukkueikkunoita. Huuhkajat pelaa sekä syys- että marraskuussa vain yhden MM-karsintaottelun.

Suomi kohtaa Norjan syyskuussa vieraskentällä ennen MM-karsintojen Puola-vierasottelua ja Andorran marraskuussa kotikentällä MM-karsintojen Malta-kotiottelun jälkeen.

– Norja sopii meille erinomaisesti. Se on hyvä valmistautumisottelu ennen Puolan kohtaamista. Norjalla on kova joukkue ja erinomaisia yksilöitä. Peli palvelee meitä hyvin ja odotan sitä innolla. Meille oli tärkeää saada toinen syksyn maaotteluista kotikentälle. Se on pelaajille aina tärkeä asia. On hienoa päättää vuosi kotona kannattajiemme edessä, Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis kommentoi.

Norja-ottelu pelataan Oslon Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta. Andorra saapuu Huuhkajien vieraaksi Suomeen maanantaina 17. marraskuuta. Andorra-ottelun pelipaikasta ja alkamisajasta tiedotetaan myöhemmin.

Suomi kohtaa MM-karsintojen G-lohkossa Maltan, Liettuan, Puolan sekä Espanjan ja Hollannin välisen UEFA Nations League -puolivälieräotteluparin häviäjän. Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa.

Karsinnat Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa vuonna 2026 pelattavaan MM-lopputurnaukseen käynnistyvät Suomen osalta ensi kuussa kahdella vierasottelulla. Malta isännöi Suomea Ta' Qalissa perjantaina 21. maaliskuuta Suomen aikaa kello 21.45, jonka jälkeen Huuhkajat kohtaa Liettuan Kaunasissa maanantaina 24. maaliskuuta kello 19.00.

Huuhkajien otteluohjelma 2025:

21.03. Pe 21.45 Malta – Suomi (MM-karsinnat)

24.03. Ma 19.00 Liettua – Suomi (MM-karsinnat)

07.06. La 21.45 Suomi – Espanja / Hollanti (MM-karsinnat)

10.06. Ti 21.45 Suomi – Puola (MM-karsinnat)

04.09 To 19.00 Norja – Suomi (A-maaottelu)

07.09. Su 21.45 Puola – Suomi (MM-karsinnat)

09.10. To 19.00 Suomi – Liettua (MM-karsinnat)

12.10. Su 21.45/19.00 Espanja / Hollanti – Suomi (MM-karsinnat)

14.11. Pe 19.00 Suomi – Malta (MM-karsinnat)

17.11. Ma Suomi – Andorra (A-maaottelu)

