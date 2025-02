Laozi ja tekemättömyyden taito – uusi painos

Suomessa pitkään asuneen kirjailija TaoLinin teos tarjoilee lukijalle kansantajuisen syväanalyysin kiinalaisen ajattelun ikiaikaisista juurista ja siitä, miten keskeisimmän kiinalaisen ajattelijan Laozin kehittämä taolaisuus heijastuu nykyajan Kiinaan ja kiinalaisiin. Laozi ja tekemättömyyden taito sekä valottaa historiaa että näyttää konkreettisesti taolaisuuden ytimen, aktiivisen tekemättömyyden: sen, ettei yrittämällä yritä toteuttaa tarkkaa suunnitelmaa, vaan antaa elämän toteuttaa itseään. Tämän oivaltaminen auttaa sekä avartamaan käsitystä Kiinan ikivanhasta kulttuurista että ymmärtämään talousmahtiaan ja suurvalta-asemaansa kasvattavan Kiinan toimintaa.



TaoLin on on julkaissut suomeksi kolme romaania, kolme runokokoelmaa ja novellikokoelman. Hänen esikoisromaaninsa Suomen taivaan alla oli ilmestymisvuonnaan Helsingin Sanomien esikoisteospalkintoehdokkaana. Laozi ja tekemättömyyden taito on hänen ensimmäinen tietokirjansa.

TAOLIN : Laozi ja tekemättömyyden taito

206 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812284

Ilmestymisaika: Helmikuu 2024 (2. painos)

