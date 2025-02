Pirkanmaalaiset löytävät nyt entistä helpommin hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja

Hyvinvoinnin palveluhausta voi etsiä tietoa toiminnasta ja palveluista avoimella hakusanalla. Palveluja on myös luokiteltu teemoittain, kohderyhmittäin ja kunnittain, ja hakuun voi valita mukaan vain maksuttomat palvelut. Mukana on muun muassa tietoa ryhmätoiminnasta, liikuntapaikoista ja julkisista palveluista sekä omahoito-ohjelmista, verkkokursseista ja auttavista palveluista. Yhteisenä nimittäjänä on se, että palvelujen avulla voi tukea hyvinvointiaan ja terveyttään. Palveluja on yhteensä satoja.

Palveluhaun tiedot ovat peräisin Suomi.fi-palvelun palvelutietovarannosta, jonne eri toimijat päivittävät itse omia tietojaan. Tiedot nousevat automaattisesti yhteiseen palveluhakuun. Palveluhaku on paitsi asukkaiden myös Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöiden ja muidenkin ammattilaisten apuna.

– Sivuston sisällöistä voi olla apua erilaisille ammattilaisille omassa työssään, kun tarkoituksena on ohjata ja antaa vinkkejä asiakkaalle käytännön arkeen, iloitsee elintapaohjauksen suunnittelupäällikkö Iina Laine.

Myöhemmin keväällä sivustolla julkaistaan erillinen tapahtumakalenteri, jonka kautta myös yksittäiset tapahtumat ja tilaisuudet saadaan esille.

Innostavia vinkkejä oman hyvinvoinnin tukemiseen

Laineen mukaan Hyvinvointia elintavoilla -sivustolla tarjotaan ohjeita ja innostavia vinkkejä sekä asukkaan tarvitsemaa tukea. Niiden avulla ihminen voi kiinnittää huomiotaan elintapoihinsa ja tehdä niihin muutoksia, jotta voisi paremmin ja terveys kohenisi.

Helmi-maaliskuussa Voi hyvin – hyvin voit! -kampanjalla tehdään hyvinvointisivustoa tutuksi pirkanmaalaisille. Kampanjan aikana nostetaan esille, millaisia aihekokonaisuuksia sivustolla on ja millaista tietoa ja tukea sieltä löytyy. Kampanja näkyy muun muassa Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien sosiaalisen median kanavissa ja toimipisteissä.

Hyvinvointia elintavoilla -sivusto on osoitteessa pirha.fi/hyvinvointiaelintavoilla. Hyvinvointia elintavoilla -sivustoa kehitetään RRP-hankerahoituksella.

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Pirkanmaan HOPPU-hanke on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).