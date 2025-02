Työvuorosuunnittelun uudistus etenee Oma Hämeessä – henkilöstön ensimmäiset kokemukset Numeronista lupaavat hyvää

Aluehallitus käsitteli ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa 18.2.2025 09:03:57 EET | Uutinen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli Kanta-Hämeen alueellista ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2025–2028. Aluehallitus kävi suunnitelmasta keskustelun ja päätti lähettää suunnitelmaluonnoksen käsiteltäväksi ja lausuttavaksi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto), integraatiovaliokunnalle ja lautakunnille. Lisäksi lausuntoja pyydetään Kanta-Hämeen kunnilta sekä muilta maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekeviltä tahoilta. Myös henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on osa Oma Hämeen varsinaista alueellista hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2025-2028. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä. Siihen kuuluu, että asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä seurataan väestöryhmittäin ja alueittain. Samoin tulee seurata näihin vaikuttavia tekijöitä ja tehtyjä toimenpiteitä. Lisäksi on velvoite asettaa hyte