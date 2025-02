Komissio ymmärtää nyt EU:n maatalouselinkeinon tarpeet ja merkityksen

Business Finlandin ulkomaantoimintojen integraatio ulkoasiainhallintoon edistää ruokaviennin kasvua 5.2.2025 17:04:54 EET | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on tyytyväinen ulkoministeriön työhön Team Finland -yrityspalveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Business Finlandin ulkomaantoimintojen integraatio ulkoasiainhallintoon mahdollistaa sen, että suomalaisille yrityksille on jatkossa tarjolla sellaisia vienninedistämispalveluja, joita Business Finland ei ole enää muutamaan vuoteen katsonut tehtäväkseen tuottaa. On selvää, että kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa vientipalvelut parantavat merkittävästi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.