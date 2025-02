SDP:n Marko Asell: Lapsella oltava oikeus turvalliseen syntymään

- Kotisynnytysten lisääntyessä on tärkeää varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisimman turvallinen syntymä, ja että vanhempien päätöksillä ei ole kohtalokkaita seurauksia ilman vastuuta, Asell painottaa.

Viime aikoina on noussut esiin huolestuttava ilmiö, jossa suunnitellusti kotona synnytettyjen vauvojen kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on vahvistanut, että virastolla on ollut selvittelyssä useampia kotisynnytyksiin liittyviä kuolemantapauksia ja vaaratilanteita viimeisen vuoden aikana. Virallisten tilastojen mukaan Suomessa on aikaisemmin ollut erittäin harvinaista, että vastasyntynyt kuolee suunnitellun kotisynnytyksen yhteydessä, mutta viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että tilanne on muuttunut huolestuttavaan suuntaan.

Suomessa jokaisella on oikeus päättää omasta synnytyksestään, eikä kotisynnytystä ole kielletty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä monet asiantuntijat kuitenkin suosittelevat ensisijaisesti sairaalasynnytystä, sillä sairaalassa voidaan nopeasti puuttua mahdollisiin komplikaatioihin ja pelastaa sekä vauvan että äidin henki. Synnytyksiin liittyvät riskit voivat realisoitua nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti, ja kotisynnytyksen turvallisuuteen liittyvät riskit ovat todellisia, kuten Valviran selvitykset osoittavat.

- Vaikka vanhemmilla on oikeus valita synnytystapa, syntyvällä lapsella tulisi olla oikeus mahdollisimman turvalliseen alkuun elämälleen. Nykyinen lainsäädäntö ei yksiselitteisesti määrittele vanhempien vastuuta tällaisissa tilanteissa, eikä siitä ole selkeitä ennakkotapauksia, Asell mainitsee.