SDP:n Eloranta: Kulttuuripoliittisen selonteon sanojen ja hallituksen tekojen välillä on räikeä ero

— Ristiriita kulttuuripoliittisen selonteon tavoitteiden ja kulttuuribudjetin leikkausten välillä on räikeä. Hallitus leikkaa kulttuurista pois tänä vuonna kolme prosenttia eli 17,4 miljoonaa euroa. Summa on kulttuurikentässä valtava, mutta valtiontalouden kannalta merkityksetön. SDP:n vaihtoehtobudjetissa kulttuurista ei olisi leikattu. Hallituksen leikkauspolitiikka vie pohjan selonteon toteuttamiselta, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta toteaa.

Kulttuuri on iso työllistäjä ja tuo alueille elinvoimaa. Sen osuus BKT:stä on suurempi, kuin esimerkiksi metsäteollisuuden yritysten. Jos onnistumme nostamaan alan osuuden BKT:stä Euroopan keskitasolle, olisi luotu arvonlisä jopa 2,5 miljardia euroa. Sen sijaan hallitus leikkaa ja leikkaukset kohdistuvat suoraan ihmisiin – taiteen ja kulttuurin ammattilaisiin, joiden työpaikat ovat vaarassa.

— Esimerkiksi yksi miljoona vähemmän VOS-rahoituksessa tarkoittaa 40 työpaikan menetystä. Korkeasti koulutettujen kulttuurialan osaajien työttömyys on kansantaloudellista ja henkistä tuhlausta, Eloranta muistuttaa.

— Hallituksen kulttuurin budjettiin tälle vuodelle tekemät valtavat säästöt vievät pohjan selonteon toteuttamiselta. Sen vuoksi tarvitaankin suunnanmuutos jo kevään puoliväliriihessä. Lisäksi tarvitaan tiekartta kulttuuribudjetin vahvistamiseksi tulevina vuosina, jotta rahoitus vastaa selonteon tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteena tulisi olla yksi prosentti valtion budjetista, Eloranta painottaa.

— Kulttuuri on koko kansakunnan identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia. Taide on kansakunnalle olennainen osa suomalaisuutta ja sen tärkein arvo mitataan muutoin kuin rahassa. Ilman kulttuuria ei ole meitä. Siksi siihen on välttämätöntä investoida eikä siitä saa leikata, Eloranta korostaa.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro kulttuuripoliittisesta selonteosta | SDP EDUSKUNTA