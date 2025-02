Keski-Uudenmaan pelastuslaitos teki pelastuslaitosten tähän mennessä suurimman lahjoituksen Ukrainaan

Luovutustilaisuudessa Ukrainan suurlähettiläs Dibrova ja sisäministeri Rantanen

Luovutustilaisuus pidettiin keskiviikkona Vantaan pelastuskeskuksella. Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova nosti kiitospuheessaan esiin, että apua tarvitaan juuri nyt erityisen paljon.

”Viimeaikojen korkean tason kansainväliset neuvottelut ja keskustelut siitä, miten Venäjän hyökkäyssota saataisiin loppumaan, ovat vain voimistaneet Venäjän raakalaismaisia hyökkäyksiä Ukrainan kaupunkeihin ja kyliin”, Dibrova sanoi.

Sisäministeri Mari Rantanen kiitti puheessaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta merkittävästä lahjoituksesta ja lupasi, että Suomi jatkaa Ukrainan tukemista.

”Työ ukrainalaisten tukemiseksi jatkuu niin kauan kuin se on tarpeen, eikä avuntarpeelle ole valitettavasti näkyvissä loppua”, Rantanen sanoi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jyrki Landstedt osoitti puheessaan myötätuntoa sodan keskellä äärimmäisissä olosuhteissa työskenteleviä kollegoja kohtaan.

”Toivomme, että tämä apu parantaa osaltaan ukrainalaisten pelastajien selviämistä tärkeässä työssään ja ennen kaikkea myös muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin", Landstedt totesi.

Kaluston lisäksi mukana paljon muuta välineistöä

Ukrainan pelastustoimelle lähetettiin lista poistettavista ajoneuvoista, joista he ovat saaneet valita, mille kalustolle Ukrainassa on tarvetta. Tarve pelastuskalustolle on Ukrainassa suuri, ja he ilmoittivat ottavansa vastaan kaikki liikenevät ajoneuvot ja välineistön.

Lahjoitettavat ajoneuvot ovat aktiivikäytöstä poistettuja, mutta käyttökuntoisia ja huollettuja. Ajoneuvojen lisäksi Ukrainaan suuri määrä lähtee esimerkiksi defibrillaattoreita, hydraulisia pelastusvälineitä, köysiä sekä muuta pelastusvälineistöä.

Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta hyväksyi luovutuksen viime lokakuussa. Lautakunnan puheenjohtaja Mika Kasonen totesi olevansa erityisen ylpeä lahjoituksesta, sillä sisäministeriöstä saadun tiedon mukaan kyseessä on suurin yksittäisen pelastuslaitoksen antama lahjoitus Ukrainan pelastustoimelle.