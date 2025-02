Keski-Suomen hyvinvointialueen TiedePiste luo innovaatioita ihmisten hyvän arjen edistämiseksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen TiedePiste on digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen tutkijat, opiskelijat, hyvinvointialueiden toimijat ja kumppanit luomaan ratkaisuja tieteen keinoin ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi.

TiedePiste yhdistää tieteellisen asiantuntemuksen ja ihmisten arjesta ja ammattilaisten työstä nousevat tutkimustarpeet. Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaiset voivat ehdottaa ajankohtaisia tutkimusaiheita kuten liikkumattomuuden vähentämistä, ikääntyneiden tai mielenterveyspalveluiden kehittämistä tutkijoille, jonka jälkeen näihin kehittämisteemoihin voidaan tarttua eri alojen asiantuntijoiden yhteistyössä.

-TiedePiste tekee tieteestä ja innovaatioista hyödyllistä kaikille. Se voi näkyä muun muassa tutkimusyhteistyön tiivistymisenä ja uusina kansallisina- tai kansainvälisinä tutkimusryhminä, joiden tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja terveys- ja sosiaalipalveluiden haasteisiin. Tämä voi tarkoittaa nopeampia hoitopolkuja tai vaikkapa uusia tukimuotoja mielenterveyspalveluihin. Koska tarpeet tulevat käytännön arjesta, on tutkimustuloksen jalkauttaminen helpompaa ja pystymme hakemaan nopeita ratkaisuja kriittisiinkin haasteisiin. Lisäksi monitieteisten tutkimusryhmien mahdollisuus kilpailla tutkimusrahoituksesta paranee, kuvaa tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Ainutlaatuinen alusta sai myönteisen vastaanoton

Tammikuussa 2025 avattu TiedePiste oli odotettu uudistus, ja sen vastaanotto on ollut innostunutta ja myönteistä eri sidosryhmien keskuudessa.



- Tiedepiste on erinomainen ja tervetullut digiajan kohtaamispaikka, joka tuo yhteen tutkijoita ja käytännön toimijoita kehittämään uusia tutkimusideoita ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston emeritus professori Pekka Neittaanmäki.

Palvelu on herättänyt kiinnostusta niin tutkijoiden, opiskelijoiden, ammattilaisten kuin kehittämistyön parissa toimivien keskuudessa, ja ensimmäiset yhteistyöprojektit ovat jo käynnistyneet.

- Olen kokenut, että opiskelijat löytävät mahdollisia opinnäytetyön aiheita sekä valmiiksi kerättyjä aineistoja TiedePisteen kautta. Minulle on tullut jo useita kyselyitä opiskelijoilta, kertoo koulutusasiantuntija Minna Ylönen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Luodaan yhdessä vaikuttavampia palveluita



Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää tuoda eri alojen osaajat yhteen kehittämään ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan kehityskohteisiin. TiedePiste antaa mahdollisuuden täysin uusien avausten ideointiin, kun eri tieteenalojen ja osaamisalueiden ihmiset pääsevät käymään keskustelua ja tuomaan esiin ajatuksiaan. Parhaassa tapauksessa TiedePiste antaa kilpailuetua muun muassa rahoitushakemusten laatimiseen auttamalla muodostamaan uusia verkostoja ja konsortioita. Laajemmat kokonaisuudet ja yhdessä tekeminen säästää rahaa, aikaa ja vaivaa.

-TiedePiste on alusta, jollaista todella on kaivattu. Meillä on alueella paljon osaamista ja paljon tutkimustoimintaa, ja haasteena on ollut se, että emme oikein löydä toisiamme emmekä tiedä mitä kaikkea on menossa. Myös käytännön työstä nousee paljon tutkimusideoita ja tietotarpeita, jotka eivät välttämättä koskaan saavuta tutkijaa. Toisaalta paljon on olemassa tietoa ja aineistoja, joita ei käytetä riittävästi. TiedePiste tarjoaa tähän helpon, matalan kynnyksen ratkaisun. Tiedepiste on nyt vielä alkuvaiheessa, mutta näen sen toiminnalle todella suuren tarpeen ja potentiaalin tutkimuksellisen yhteistyön edistämiseen alueen toimijoiden kesken, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessori Merja Rantakokko.

Kenelle TiedePiste on tarkoitettu?

Tutkijoille: Mahdollisuus verkostoitua, löytää yhteistyökumppaneita ja edistää tutkimusideoita.

Hyvinvointialueen työntekijät: Työkalu tutkimusyhteistyöhön ja uusien käytännön ratkaisujen kehittämiseen sekä opinnäytetyöideoiden jakamiseen.

Opiskelijoille: Inspiroivia opinnäytetyöaiheita ja tilaisuus verkostoitua ammattilaisten kanssa.

Lääketieteen opiskelijoille: Konkreettisia syventävien opintojen tutkimusaiheita.

Tule osaksi TiedePistettä



Lisätietoja TiedePisteestä ja rekisteröityminen osaksi yhteisöä tapahtuu sähköpostitse osoitteessa tieteellinentutkimus(at)hyvaks.fi.