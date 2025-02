Rakastettu ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Eva Dahlgren saapuu loppuunmyytyjen Helsingin keikkojen lisäksi konsertoimaan Logomon Teatroon 7.4.

Alphabet City Songs – Lost and Found -albumi kirjoitettiin vuosikymmenen aikana, kun Eva asui New Yorkissa, Lower East Sidella. Se on hänen ensimmäinen täysin englanninkielinen albuminsa sitten En blekt blondins hjärta -levyn englanninkielisen version. Suomalaisyleisö pääsee kuulemaan uuden albumin livenä ainutlaatuisilla keikoilla Helsingin Korjaamolla ja Logomon Teatrossa ensimmäisten joukossa.

Eva Dahlgrenin merkitys ulottuu kulttuurikentän ulkopuolelle. Artisti johdattaa teostensa kautta yleisönsä peilaamaan yhteiskuntaa omasta näkökulmastaan. Lavalla Eva on taiteilijana selkeimmillään – mestarillisesti huumoria ja haikeutta yhdistellen, hän tuo musiikillisen sanomansa esiin tarkasti ja syvän koskettavasti.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb luovutti joulukuussa Dahlgrenille Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitalin, mikä kuvastaa hyvin ruotsalaislaulajan kulttuurista merkitystä Pohjoismaissa.

I en låda i rymdmolnet

Fann jag en massa sånger

Som jag skrivit under mina år på 2nd street i New York

Dom hade legat där och väntat på sina svenska texter

Men det var som om dom vägrade

Dom ville inte ha svenska ord

Melodierna atmosfären rytmen

Allt som är musik

Var färgade av platsen dom var skrivna på



Jag och min producent Johannes Berglund

Tyckte ändå att dom var värda att få komma ut ur sin låda

Så under 4 dagar i oktober

Spelade vi in dom i ett stort rum på Filmhuset i Stockholm

Tillsammans med:

Mikael Häggström, trummor

Rasmus Lindelöw, keyboards

Anders Stenberg, gitarr



Så

Här är dom nu

Som minnen från en stad jag en gång älskade



-Eva Dahlgren

Konsertti:

Eva Dahlgren (SE) - Alphabet City Songs – Lost and Found

ma 7.4.2025 Teatro, Logomo, Turku

Showtime klo 19

Ikäraja K-18

Liput alk. 65 €

Liput tulevat myyntiin maanantaina 24. helmikuuta klo 10 Lippu.fi:ssä.