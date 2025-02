Kangasalan nuorisovaltuusto täyttää 30 vuotta

Kangasalan nuorisovaltuusto perustettiin 9.3.1995.

Kangasalan nuorisovaltuusto on ensimmäinen pysyväksi tarkoitettu nuorisovaltuusto Suomessa, ja toiminta on jatkunut keskeytyksettä sen perustamisesta lähtien. Ensimmäisen nuorisovaltuuston toimintaan tulivat mukaan vaaleilla Kangasalan kolmelta eri asuinalueelta valitut nuoret. Alussa mukana oli noin 30 nuorta. Nuorisovaltuusto lähti innokkaasti parantamaan nuorten oloja, vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja muutenkin nostamaan nuorten huomioimista kunnassa. Lautakuntiin nuoret pääsivät osallistumaan vuodesta 1999 lähtien. Paljon aloitteita on tehty vuosien aikana ja isojakin asioita on toteutettu, kuten esim. vuonna 1996 nuorisokahvila Nuka-café, vuonna 1998 Xylitol-aloite, joka vietiin ihan eduskuntaan ja EU:hun asti sekä skeittiparkin rakentaminen vuonna 2014. Aloitteet ovat yksi nuorisovaltuuston käyttämistä vaikuttamisen muodoista.

Nuorisovaltuustot kirjattiin kuntalakiin vuonna 2015, mikä tarkoittaa, että joka kunnassa on oltava nuorten vaikuttajaryhmä. Kangasalla nuorisovaltuusto toimii kaupungin nuorisopalveluiden ohjauksessa ja sillä on oma pieni käyttömääräraha vuosittain. Kaupunginhallitus asettaa toimintaan hakeneet nuorisovaltuutetut jäseniksi ja määrittää toimintasääntöjen muutokset ja vahvistaa edustajat alueellisissa vaikuttajaryhmissä. Nuorisovaltuusto on yksi osa kaupungin virallisia vaikuttamistoimielimiä. Edustuspaikkoja Kangasalan nuorisovaltuusolla on tällä hetkellä kaupunginvaltuustossa kaksi paikkaa, sivistyslautakunnassa, hyvinvointilautakunnassa ja elinympäristölautakunnassa jokaisessa yksi paikka. Lisäksi nuorten edustajia on kaupungin valmistelevissa työryhmissä, kuten lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä.

Nuoria koskeviin asioihin annetaan lausuntoja ja mielipiteitä sekä nostetaan nuorten asioita keskusteluun esim. lehti- ja somekirjoitusten kautta. Nuorten esille nostavat teemat ovat usein päättäjien ja nuorten välisten keskustelujen jälkeen tuottaneet muutoksia asioihin ja uusia aloitteita kaupunginvaltuustoon.

Nuorisovaltuusolla alkoi uusi kausi 2025–2026

Vuoden 2025 alusta nuorisovaltuustossa on mukana 14 nuorta. Jäsenpaikkoja on 20 ja varapaikkojakin 10, joten mukaan toimintaan voi vielä tulla. Mukaan voivat hakea 13–18-vuotiaat Kangasalla asuvat tai opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto kokoontuu kokouksiin kerran kuussa ja tarvittaessa muihin palavereihin. Toiminnassa osallistutaan kaupungin päätöksentekoon, tehdään aloitteita ja lausuntoja, osallistutaan koulutuksiin ja järjestetään tapahtumia. Nuoret oppivat käytännössä paljon ryhmätoiminnasta, demokraattisesta päätöksen teosta, viestinnästä, esiintymistä ja tapahtumien järjestämisestä. Toimintaan osallistumisesta nuori saa todistuksen, mikä hyödyttää jatko-opintoihin haettaessa.

Tänä vuonna Kangasalan nuorisovaltuusto on 30-vuotias. Toiminta on erittäin hyvin juurtunut osaksi kaupungin nuorisotoimintaa ja sillä on tunnettu asema kaupungin päätöksenteossa.

- Nuoretkin tietävät ja tunnistavat nuorisovaltuuston, ainakin logon tai tapahtumien kautta. Nuoret haluavat osallistua ja vaikuttaa asioihinsa. Nuorisovaltuusto on yksi tarjolla olevista vaikuttamisen kanavista, joten on tärkeää pitää yhdessä huoli siitä, että tämä toimintatapa voi tulevaisuudessakin olla nuorten äänitorvi, sanoo nuoriso-ohjaaja Tytti Eromäki-Heino, joka kaupungin nuorisopalveluiden edustajana toimii nuorisovaltuuston toiminnan taustalla.

Ministerin videotervehdys ja tietenkin kakkukahvit

Nuorisovaltuuston 30-vuotisjuhlat järjestetään kutsuvierastilaisuutena Lamminrahkan koululla sunnuntaina 9.3.2025. Juhlan ohjelmassa kurkataan nuorisovaltuuston historiaan, luovutetaan nuorisovaltuuston jakama Nuorten ystävä -palkinto ensimmäistä kertaa, kuunnellaan musiikkia ja puheita sekä tietenkin juodaan kakkukahvit. Juhlaan saapuu vieraaksi nuorisovaltuutettuja aiemmilta kausilta, kaupungin päättäjiä, koulujen edustajia, nuorisovaltuutettuja muista kunnista ja muita henkilöitä nuorisovaltuuston historiasta. Luvassa on myös ministeritason videotervehdys.