SDP:n Kumpula-Natri: Kulttuuria: Euroopan itsetuntoa ja kasvua!

Kulttuuri on osa ihmiselämää ja yhteiskuntaa itsessään. Mutta sen ohjailu on myös vallankäytön väline. Kulttuurisotaa emme kaipaa tänne tuotavan idästä tai Atlantin takaa. Meille itseisarvo on avoin yhteiskunta ja vapaa taide, joka uskaltaa avata silmämme ja herättää ajattelemaan. Luovuuden tunnistamme osaksi uusia kasvualoja.

— Ollaan rohkeita Euroopan arvojen puolustajia ja pidetään itsetuntomme korkealla! Kumpula-Natri Kannustaa.

— Kulttuuri takaa henkistä ja taloudellista eurooppalaista autonomiaa ja rokottaa ulkoisia vaikutusyrityksiä vastaan vahvistaessaan sivistystämme, linjaa kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, talousvaliokunnan jäsen ja EU-asioiden suuren valiokunnan SDP:n vastaava.

Valtioneuvoston kulttuuripoliittinen selonteko oli eduskuntakeskustelussa tänään. Tänään puhutaan paljon kasvusta. Tai sen puutteesta.

Lähtökohdiltaan hyvän ja laajan selonteon kanssa todellisuus kulttuurialalla on toteuttaa samaan aikaan useita rajuja sopeutustoimia, leikkauksia ja veronkorotuksia. Euroopan maista olemme viiden heikoimmin kulttuuriin budjetoivan maan joukossa. Suomessa kulttuurin osuus kokonaisbudjetista on nyt 0,8 prosenttia.

On pakko kysyä, onko tässä kyseessä yhteinen taakanjako, jos yhteen alaan kohdistuu näin kohtuuton paine? Tai ymmärtämättömyys siitä, että vain me itse voimme omasta kulttuuristamme pitää huolta, antaa sen kehittyä ja kehittää meitä?

Kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun on osallistunut vaikuttava joukko alan asiantuntijoita. On merkillistä, ettei hallitus ole kuunnellut toimissaan oman selontekonsa linjauksia, kun leikkaukset puhuvat hyvin eri kieltä.

On tärkeää, että selonteko tunnistaa lastenkulttuuriin panostamisen. Saavutettavuus mainitaan tavoitteena ja samaan aikaan pieniltä toimijoilta on kuulunut hätähuutoja, että valtiontaloudessa mitättömän pienet leikkaukset ovat katkaisemassa aasin selän. Hienona kohtana selonteosta nostan tahtotilan tunnustaa luovan alan ammattilaisten merkitys laaja-alaisena osaamisena: “Parannetaan kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisten osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri sektoreilla”. Tämä voisi toteutuessaan tuoda kasvua useammallekin toimialalle.

Kulttuuri voi olla erinomainen kasvuala, Kumpula-Natri jatkaa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa luovien alojen osuus BKT:sta ja nostaa Suomi Pohjoismaiden kärkeen uusien kulttuuri-innovaatioiden ja kansainvälisten läpimurtojen tuottajana. Tavoite on kunnianhimoinen, kun esimerkiksi muut Pohjoismaat ovat jo pitkään investoineet kulttuuriinsa ja sen vientiin enemmän ja Suomi parhaillaan leikkaa kulttuuristaan ja kulttuuriviennistään.

Esimerkiksi suomalaiset elokuvat joudutaan tekemään pienemmillä budjeteilla kuin muissa pohjoismaissa ja esimerkiksi Tanskassa kotimaisen elokuvan tuotantotukia jaetaan kolme kertaa enemmän kuin Suomessa.

— Kasvua hakevan Suomen tulee muistaa tämä: Kulttuuri- ja luovan alojen yritykset alat ovat siitä samanlaisia kuin muutkin toimialat, että siellä kasvetaan mihin investoidaan! Kumpula-Natri muistuttaa.

— Voimme teoin edistää kulttuuri- ja luovien alojen asemaa osana EU:n strategisen kilpailukyvyn vahvistamista ja osana kotimaista kasvua, kun todella varmistamme, että suomalaiset kulttuuri- ja luovan alan yritykset voivat myös hyödyntää InvestEU ohjelman takausvälinettä ja neuvonnalla kotoutamme EU rahoitusta osaamiskeskittymiin.

— Kulttuuri on iso työllistäjä ja tuo alueille elinvoimaa. Jos onnistumme nostamaan alan osuuden BKT:stä Euroopan keskitasolle olisi luotu arvonlisä jopa 2,5 miljardia euroa.

— Hienojen tavoitteiden kirjaamisen jälkeen suunnan on todellakin muututtava! vaatii Kumpula-Natri. — Kulttuuripoliittisen selonteon jatkeeksi sopisi sanoista tekoihin —tyylinen kulttuurin kasvuohjelma, johon ala on tarjoamassa aineksia ns. Murron työn kylkeen.

Onko uusi kulttuuriministeri valmis puolustamaan kulttuurialaa puoliväliriihessä?