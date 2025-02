Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Oulun aluekilpailusta finaaliin jatkaa viisi nuorten yritystä

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Uskalla Yrittää -tapahtumassa Kauppakeskus Oulun Ideaparkissa. Huhtikuussa Helsingissä pidettävään loppukilpailuun etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Wood Works NYT, Kisatien koulu, Reisjärvi

Liikeidea: Valmistaa puutöitä suomalaisesta puusta. Työt ovat itse suunniteltuja ja jokainen kappale on uniikki sekä käsin valmistettu.

Palkintoperusteet: Liikeidea, jossa kotimaisuus, ekologisuus ja osaaminen yhdistyvät. Keskinäiset roolit on jaettu vahvuuksien mukaan. Yritys katsoo tulevaisuuteen tuotteita ja jakelukanavia innovatiivisesti kehittäen.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Valona NYT, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Liikeidea: Yritys valmistaa kierrätetyistä viinipulloista käsin valmistettuja sisustuselementtejä, kuten tuoksukynttilöitä ja valaisimia/lamppuja.

Palkintoperusteet: Kyseessä on yksinyrittäjä, jonka toiminnassa näkyy ammattitaito ja monipuolisuus. Liikeidea on hyvin mietitty ja mahdollisuus myös skaalata toimintaa. Liikeideassa on otettu huomioon myös ekologisuus ja kierrätystuotteiden hyödyntäminen. Brändi on kokonainen, ehjä, kerroksellinen ja hyvin mietitty.

Paras liikeidea: Somely NYT, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Liikeidea: Yritys tuottaa somesisältöä oululaisille yrityksille, joilla ei ole resursseja/aikaa hoitaa omia somekanaviaan laadukkaasti ja säännöllisesti.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on selkeä visio liikeideasta ja tiimin työnjako tukee tätä. Yrityksellä on kilpailulla toimialalla selkeää erottumispotentiaalia. Oma kokemus ja kiinnostus auttavat yrityksen toiminnan toteuttamisessa. Yritys on tunnistanut markkinaraon ja osaa huomioida asiakkaiden haasteet ja tarjota ratkaisut niihin. Yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen ajansäästöä ja antaa asiakkaidensa keskittyä omaan toimintaan.





Paras tuote: Rumppa studio NYT, Koulutuskeskus JEDU, Siikalatva

Liikeidea: Yritys tekee hauskaa pikseligrafiikkakorttipeliä.

Palkintoperusteet: Raikas uusi liikeidea, joka tuo ihmiset yhteen. Yrittäjä on asialleen vihkiytynyt ja tuotekehityksen kautta saanut prototyypin tuotteestaan valmiiksi ja se on herättänyt positiivista huomiota. Tuotteelle on selkeä kohderyhmä, sille on mietitty jatkotuotanto ja tuotteelle on luotu selkeä hinnoittelu.





Paras palvelu: Synttärisankarit NYT, Oulunsalon lukio, Oulu

Liikeidea: Kokoaa valmiit paketit lastenjuhlien järjestämiseen. Paketti sisältää kutsukortin, koristeet, ohjelmaa, kakun sekä muut tarjoilut. Varmistaa, että sinun ei tarvitse stressata mistään saadaksesi unohtumattomat juhlat lapsellesi.

Palkintoperusteet: Tämä yritys on tunnistanut selkeän haasteen kohderyhmässään ja keksinyt siihen ratkaisun. Tämä palvelu on tilaajan elämää helpottava, skaalattavissa vaikka koko Suomeen ja taloudellisesti kannattava. Palvelu on innovatiivinen, ei rönsyile liikaa ja yrittäjien halu auttaa lapsiperheiden vanhempia on ilmeinen.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavat palkinnot:



Paras messupiste: VAME-matot NYT, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Liikeidea: Tarjoaa hyvälaatuisia, tyylikkäitä, kestäviä ja asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä automattoja. Tuotteet on tarkoitettu 17–25-vuotiaille autojen omistajille, joita kiinnostaa auton ulkonäkö, tuunaaminen sekä parempi viihtyvyys.

Palkintoperusteet: Yrittäjät tekivät pisteelle kutsuvan tunnelman ja ottivat hyvin ohikulkijat huomioon. Messuosaston huomasi jo kaukaa ja siihen oli panostettu.





Paras myyntipuhe: Haukionkala NYT, Nivalan lukio, Nivala

Liikeidea: Tuottaa itsevalmistettuja, suomalaisista materiaaleista tehtyjä vaappuja.

Palkintoperusteet: Parhaan myyntipuheen pitäneen yrityksen esitys oli erottuva ja persoonallinen. Myyntipuhe herätti mielenkiinnon rempseydellään ja vahvalla brändi-ilmeellään. Puhe oli erinomaisesti valmistettu, minkä ansiosta se esitettiin luonnollisesti ja ylpeästi omana itsenään. Myyntipuhe oli tarinallistettu taitavasti ja tuote esiteltiin selkeästi ja mieleenpainuvasti tarinan lomassa.





Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella

Oulunsalon lukion opettaja Minna Mäkelä vastaanotti tunnustuksen ilahtuneena. Tunnustusta ehdottaneet kuvailivat Mäkelää muun muassa rautaiseksi ammattilaiseksi, joka tukee ja valmentaa opiskelijoita heidän omista lähtökohdistaan. Lisäksi Mäkelän todettiin lisäävän tietämystä Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta laajasti Oulun seudulla.



– Vuosi yrittäjänä-ohjelma on erinomainen keino yrittäjyyskasvatukseen ja tulevaisuustaitojen harjoitteluun myös lukiossa. Se tarjoaa sekä opiskelijoille, että opettajille aidon mahdollisuuden kurkistaa tiimioppimisen ja -valmentamisen maailmaan, kuvailee Mäkelä.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.





Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista





Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin oppilaitoksista:



Ammattiopisto Lappia, Tornio

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kempele

Kisatien koulu, Reisjärvi

Koulutuskeskus Brahe, Raahe

Koulutuskeskus JEDU, Nivala

Koulutuskeskus JEDU, Siikalatva

Kuusamon lukio, Kuusamo

Länsituulen koulu, Oulu

Nivalan lukio, Nivala

Oulunsalon lukio, Oulu

Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulu

Reisjärven kristillinen opisto, Reisjärvi

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.





Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo



Oulun aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:



Jenna Antinmaa, toimitusjohtaja, Chocosomnia

Emilia Attias, asiakkuuspäällikkö, Rahoitus, Pohjolan OP

Eveliina Halttu, yrittäjä (Kulmakuvaamo), Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät / Nuorten Yrittäjien johtoryhmän jäsen

Ella-Noora Kauppinen, toimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät

Niko Lassila, Key account manager, Elo

Hanna Palmroos, projektikoordinaattori, BusinessOulu

Joonas Puurunen, puheenjohtaja, Oulun Yrittäjät

Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun Kauppakamari

Petri Väärälä, asiakkuuspäällikkö, yrityspalvelut, Pohjolan OP





Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja





Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa.





Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja



Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.



Vuonna 2025 aluetapahtumiin osallistuu yli 500 yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Vuonna 2024 yli NYTin yrittäjyysohjelmaan osallistui 6 600 opiskelijaa ympäri Suomen.



Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvisti selvästi oppilaiden yrittäjyystaitoja. Erityisesti taitojensa kehittymistä kokivat nuoret, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja sekä tytöt. Vuosi yrittäjänä perustuu toiminnallisiin oppimismenetelmiin eli perustamalla harjoitusyrityksen nuoret oppivat vastuunottamista, ideointia, ongelmanratkaisua, talous- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja Oulun aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:

Reetta Pääkkölä

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut & Yrityskylä yläkoulu Lappi

p. 040 9135 485

reetta.paakkola@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:



Mari Lehtonen

Viestinnän asiantuntija

p. 040 4508 307

mari.lehtonen@nuortennyt.fi