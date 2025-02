Keuruun terveysaseman ja Multian avosairaanhoidon vastaanottopalvelut tuottaa jatkossa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 10.12.2024 osana hyvinvointialueen talousarvio 2025 esitystä, että Keuruun terveysaseman ja Multian avosairaanhoidon vastaanottopalvelut järjestetään jatkossa ostopalvelusopimuksella. Päätöksen taustalla oli tieto Keuruun pitkään jatkuneesta vaikeasta lääkäritilanteesta, jonka vuoksi Keuruulla on jouduttu turvautumaan ostopalvelulääkäreihin jo useiden vuosien ajan. Palveluiden järjestäminen ulkoistamalla katsottiin olevan alueelle edullisempi ja suunnitelmallisempi ratkaisu kuin ostopalvelulääkäreiden käyttö. Hankintasopimuksen tavoitteena on myös turvata palvelun taso sekä parantaa hoidon jatkuvuutta niin Keuruun terveysaseman kuin Multian vastaanottopalveluidenkin osalta.

Tarjouksen jätti neljä palveluntuottajaa

Kilpailutus palveluiden tuottajasta järjestettiin Hilmassa 12.1.2025-11.2.2025. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä palveluntarjoajaa. Tarjouksen tekivät Lääkärisi Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Pihlajalinna Terveys Oy ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy. Jatkossa Keuruun terveysaseman ja Multian vastaanottopalveluiden palvelusta vastaa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Hyvinvointialue etenee sopimusvaiheeseen valitun palveluntuottajan kanssa hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimus on kolmevuotinen ja siinä on optio jatkovuosille sopimuskauden jälkeen. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n on määrä aloittaa toimintansa 1.5.2025.

Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että meidät on valittu tuottamaan terveyspalveluita nyt myös Keuruun ja Multian asukkaille. Olemme vastanneet Korpilahden ja Tikkakosken terveysasemapalveluista lähes kymmenen vuoden ajan, ja toivomme tästäkin yhteistyöstä yhtä hyvää ja pitkäaikaista sopimusta. Mehiläisen perusterveydenhuollon palvelut tunnetaan nopeasta hoitoon pääsystä, hyvästä potilaskokemuksesta ja korkeasta henkilöstötyytyväisyydestä. Painotamme esimerkiksi hoidon tarpeen ratkaisua heti ensikontaktissa, joka nopeuttaa avunsaantia ja tekee hoidon saamisesta mutkattomampaa, Mehiläisen terveyspalveluiden johtava lääkäri Patrik Währn kertoo.

Palveluntuottajan vaihdos ei vaikuta väestön avoterveydenhuollon vastaanottopalveluihin Keuruulla ja Multialla.