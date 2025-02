Talgraf ja Administer yhteistyöhön – yhteistyösopimus johtamisen ohjelmistojen kokonaisuudesta

Uusi suomalainen StatBun-alusta muovaa BI-ohjelmistokenttää 10.1.2025 09:12:06 EET | Tiedote

Suomalaisen Talgraf Oy:n innovoima StatBun on uudenlainen all-in-one-alustaratkaisu liiketoiminnan älykkäämpään johtamiseen. Helppokäyttöiselle, tekoälyä hyödyntävälle StatBun-alustalle voidaan tuoda yrityksen johtamiseen tarvittavat liiketoimintatiedot, työkalut, palvelut ja vuorovaikutuskanavat – kaikki yhdelle alustalle. StatBun on enemmän johtamisalusta ja ekosysteemi kuin perinteinen business intelligence (BI) -ohjelmisto, mikä erottaa sen muista tällä hetkellä markkinoilla olevista BI-ohjelmistoratkaisuista. Se on iso alusta, mutta pienikin yritys voi käyttää sitä pienempiin tarpeisiinsa muokattuna.