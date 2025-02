Omahelpperi-​verkkopalvelu käyttöön Varsinais-​Suomessa – tarjolla tukea ja tietoa nuorille

Omahelpperi sisältää kattavasti tietoa ja vinkkejä asioista, jotka liittyvät esimerkiksi hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, kriiseihin, itsenäistymiseen ja työelämään. Tavoite on edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota varhaista tukea nuorten tarpeisiin sekä heitä koskettaviin ongelmiin myös verkossa. Palvelun käyttö on maksutonta eikä edellytä tunnistautumista. Omahelpperi on tällä hetkellä käytössä Varhan lisäksi kuudella hyvinvointialueella.

– Nuorten elämä on usein täynnä myllerrystä, ja haasteitakin voi esiintyä. On ratkaisevan tärkeää, että nuorilla on helppo pääsy luotettavaan tietoon ja tukeen silloin, kun he sitä tarvitsevat, pohtii Varhan nuorten ja perheiden palveluiden johtaja Krista Ryödi.

Omahelpperi helpottaa tiedon ja palveluiden löytämistä. Aikaisemmin niiden etsiminen eri verkkosivustoilta on vaatinut aikaa ja vaivaa.

– Olen toiveikas, että palvelu vastaa nuorten tarpeisiin. Omahelpperin avulla voimme sujuvammin ja oikea-aikaisesti ohjata nuoria oikean tiedon ja ammattilaisten tuen pariin, Ryödi jatkaa.

On tilanteita ja nuoria, jotka jatkossakin tarvitsevat ammattilaisen ohjausta sopivien palveluiden löytämiseen. Omahelpperi on tarkoitettu myös näiden ammattilaisten avuksi.

Nuoret mukana kehittämistyössä





Eri-ikäiset nuoret eri puolilta Varsinais-Suomea ovat testanneet Omahelpperiä Varhan järjestämissä työpajoissa kuluneen vuoden aikana. Palaute on ollut myönteistä.

– Nuoret ovat kokeneet Omahelpperin helpoksi käyttää. He haluavat usein tutkia itseään koskettavia teemoja rauhassa, heille sopivana aikana, kertoo Sähköisen perhekeskuksen projektiasiantuntija Sini Eräpuro, joka kuuluu nuorten työpajojen järjestäjiin.

Verkkopalvelun kehittäminen jatkuu edelleen.

Omahelpperi on maksuton ja sitä käytetään nimettömästi osoitteessa www.oma­help­pe­ri.fi

Lisätietoa Varhan nettisivuilta www.varha.fi/omahelpperi

Omahelpperi.fi-verkkopalvelun kansallisesta kehittämisestä vastaa DigiFinland. Alueellisesta kehittämisestä ja käyttöönotosta Varsinais-Suomessa vastaa Kestävän kasvun Varsinais-Suomi-hanke Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoituksella vuoden 2025 loppuun saakka.