Keski-Suomen hyvinvointialue hakee valtionavustusrahoitusta alueellisen toimintamallin kehittämiseksi lasten ja nuorten ylipainon ehkäisyyn

Toimintamallin kehittämisen lisäksi hankkeen tarkoituksena olisi kerätä tietoa kouluyhteisön ja kouluterveydenhuollon ammattilaisten sekä liikuntaseurojen toimijoiden pedagogisesta osaamisesta sekä heidän mahdollisuuksistaan ja motivaatiostaan tukea kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä erityisesti painonhallinnan ja terveen kehonkuvan kehittymisen näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitettäisiin saadun tiedon pohjalta kansallisia mittareita, koulutussisältöjä ja materiaaleja kouluihin, opettajankoulutukseen, kouluterveydenhuoltoon ja liikuntaseuroille.

Nyt haettava rahoitus on käytettävissä vuosien 2025–2027 aikana ilman omarahoitusosuutta. Rahoitusta on haettu 709 690 euroa. Rahoituspäätökset vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) keväällä 2025. Mikäli rahoitus myönnetään, hankkeen suunniteltu kesto on 18 kuukautta alkaen elokuusta 2025.

­– Valtionavustuksen hakijana on Keski-Suomen hyvinvointialue, mutta saimme osatoteuttajiksi loistavat kumppanit: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnan, Keski-Suomen liiton sekä Keski-Suomen liikunta ry:n. Tämä yhteistyö mahdollistaa monialaisen kehittämisen lisäksi tutkimustyön, iloitsee palvelujohtaja Nina Peränen.

– Lasten ja nuorten terveyden edistäminen on monialaista yhteistyötä ja tapahtuu pääasiassa terveydenhuollon ulkopuolella. Alueellinen yhteistyö väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on Keski-Suomessa perinteisesti vahvaa. Toteutuessaan tämä hanke veisi sen vielä uudelle tasolle ja Keski-Suomen hyvinvointialue voisi toimia suunnannäyttäjänä ja mallina muulle Suomelle, sanoo apulaisprofessori Elina Sillanpää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnasta.

Valtionrahoitus on osa Terveydeksi -ohjelmaa

Valtion rahoittaman Terveydeksi -ohjelman tavoitteena on vähentää keskeisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden aiheuttamaa hyvinvointivajetta sekä lisätä työ- ja toimintakykyä sekä vähentää väestöryhmien välisiä eroja terveys- ja hyvinvointisuunnitelmissa. Valtionavustushakemus kohdentuu elämäntapamuutoksen ja omahoidon kehittämisen kokonaisuuteen. Avustus on tarkoitettu alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemiseen lisäämällä vaikuttavien keinojen käyttöä sekä vahvistamalla alueellista yhteistyötä.