Hedin Automotive ostaa Jyväskylän Kia- ja Mitsubishi -huoltotoiminnot Rinta-Joupin Autoliikkeeltä

Hedin Automotive Oy

Hedin Automotive on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Bavaria Oy, Hedin Automotive Finland Oy ja Hedin Automotive Retail Oy, jotka myyvät vuosittain yli 35 000 autoa ja suorittavat yli 300 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa yhdeksäätoista automerkkiä: BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hongqi, INEOS, IVECO, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, MG, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Škoda ja Subaru. Täyden palvelun autotalomme 20 paikkakunnalla tarjoavat kaikki autoiluun liittyvät palvelut myynnistä varaosiin ja korikorjauksesta merkkihuoltoon. Panostamme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin ja olemme edelläkävijä niiden hyödyntämisessä osana kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. www.hedinautomotive.fi

Rinta-Joupin Autoliike Oy

Rinta-Joupin Autoliike on yksi Suomen suurimmista autokauppaketjuista, joka on tehnyt rehtiä autokauppaa jo vuodesta 1953 lähtien. Meillä on 26 toimipistettä ja palvelemme asiakkaita Espoosta Rovaniemelle. Kaikkiin valikoimamme yli 4 000 ajoneuvoon voi tutustua osoitteessa rinta-jouppi.com. Edustamme 4 henkilö- ja pakettiautomerkkiä sekä 8 matkailuajoneuvomerkkiä. Myymme yli 30 000 ajoneuvoa vuodessa ja ammattitaitoinen huoltoverkostomme palvelee asiakkaita 8 paikkakunnalla. Liikevaihtomme on noin 550 miljoonaa euroa vuodessa ja työllistämme yli 600 henkilöä. www.rinta-jouppi.com