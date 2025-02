Nuorten Uskalla Yrittää 2025 -kilpailu: Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekilpailusta finaaliin kymmenen harjoitusyritystä

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Uskalla Yrittää -tapahtumassa Kauppakeskus Rewellissä, Vaasassa. Huhtikuiseen loppukilpailuun Helsinkiin etenivät seuraavat nuorten NYT-yritykset Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelta:

Paras NYT-yritys – perusaste: REcyCLed UF

Högstadiet i Petalax, Maalahti

Liikeidea: Yritys myy mehiläisvahakääreitä, jotka on valmistettu kierrätetystä puuvillakankaasta ja lähituotetusta mehiläisvahasta. Mehiläisvahakääreet ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto, joka korvaa muovikelmun.

Palkintoperusteet: Kaikki oli erittäin hyvin mietittyä: tuote ja pakkaus olivat tyylikkäästi suunniteltuja, ja käyttö oli hyvin suunniteltu. Tuote on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. Tuotetta markkinoidaan sosiaalisessa mediassa, ja NYT-yritys on suunnitellut tuotteita neljässä eri hintaluokassa eri kohderyhmille.

Paras NYT-yritys – toinen aste: Lumi UF

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Liikeidea: Yritys myy laskettelijoille tarkoitettuja tuotteita, ja on erikoistunut bambusta valmistettujen hiihtosauvojen valmistukseen ja myyntiin.

Palkintoperusteet: Lumi UF on löytänyt selkeän markkinaraon ja sillä on selvästi erilainen idea ja tuote. Yrityksellä on yli tuhat seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Kohderyhmä on tarkasti harkittu, ja kaikilla yrityksen jäsenillä on selkeät roolit. Yrittäjät suunnittelevat jatkavansa yritystoimintaa tulevaisuudessa. Lumi UF tekee yhteistyötä ulkomaisen yrityksen kanssa. Tuotteen komponentit tulevat eri toimittajilta, ja yrittäjät kokoavat ne itse. Tuote on kestävä.

Paras liikeidea – perusaste: Evia UF

Tegengrenskolan, Vöyri

Liikeidea: Yritys on luonut helppolukuisen leivontareseptikirjan alakouluikäisille lapsille. Kirja on kaksikielinen: saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Palkintoperusteet: Yritys on luonut kaksikielisen reseptikirjan, sillä reseptikirjat ovat yleensä yksikielisiä. Yrittäjät ovat keränneet parhaat reseptit suvulta ja ystäviltä sekä testanneet jokaisen reseptin itse. Kirjalla on tyylikäs ulkoasu ja omat kuvat. Kirjassa on selkeä punainen lanka ja kissahahmo, joka ilmestyy antamaan vinkkejä eri kohdissa. Reseptikirjan taitto ja painatus on tehty paikallisesti.

Paras liikeidea – toinen aste: Eld & smak UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Keittokirja, jossa on reseptejä trangialle ja avotulelle. Kirja sisältää muutakin kuin pelkkiä reseptejä ja on täydellinen metsästäjille, retkeilijöille ja luonnonystäville.

Palkintoperusteet: NYT-yritys on julkaissut kirjan, jossa on yksinkertaisia ja herkullisia reseptejä metsästyksen, kalastuksen ja luonnossa ruoanlaiton teemalla. Kirjassa on reseptejä, jotka yrittäjät ovat kehittäneet itse. He uskovat vahvasti ideaansa. Kirja sisältää omia kuvia ja siinä on tyylikäs taitto. Kokonaisuus on harkittu, sillä yrityksellä oli myös näyttävä messuosasto, joka esitteli teemaa. Suomenkielisiä kirjoja on markkinoilla paljon, mutta ruotsinkielisiä on vähemmän.

Paras tuote – perusaste: Knaster UF

Tegengrenskolan, Vöyri

Liikeidea: Knaster on terveellinen ja luonnollinen mysli, jota on saatavilla eri makuina. Myslissä käytetyt kuivatut marjat tulevat yrittäjien omilta tiloilta Vöyriltä.

Palkintoperusteet: Yritys käyttää paikallisia raaka-aineita ja valmistaa tuotteen itse käsin. Pakkaus on tyylikäs ja materiaalit huolellisesti valittuja. Tuotteella on ilmiömäinen nimi, ja se esiteltiin erinomaisesti.

Paras tuote – toinen aste: Detalya UF

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Liikeidea: Yritys valmistaa tyylikkäitä rannekoruja kierrätetystä ruostumattomasta teräksestä, jotka on suunniteltu koristamaan ranteessa pidettävää hiuslenkkiä. Hiuslenkki asetetaan rannekoruun tehtyyn uraan.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on selkeä ja kirkas visio sekä kohderyhmä, ainutlaatuinen tuote ja innovatiivinen idea. Sekä tuote että esittely olivat visuaalisesti näyttäviä. Tuote on valmistettu kierrätysmateriaaleista, ja sen kestävyys on huolella mietitty. Tuotteen esittely oli erittäin vaikuttava.

Paras palvelu – perusaste: Autoshine UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys siivoaa ja puhdistaa autoja, jotta omistaja voi nauttia laadukkaasta ajasta ja puhtaasta autosta.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on selkeä kohderyhmä ja idea. Tämänkaltaiselle palvelulle on kysyntää, ja asiakkaita riittää aina. Yrittäjät aikovat jatkaa yritystoimintaa. Yrityksen esittely oli selkeä ja hyvin toteutettu.

Paras palvelu – toinen aste: Lunera UF

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Liikeidea: Innovatiivinen kuukautissuojakone, joka tarjoaa ilmaisia kuukautissuojia esimerkiksi koulussa.

Palkintoperusteet: Kohderyhmänä on puolet Suomen väestöstä, ja yritys on tietoisesti suunnitellut, kuinka se tavoittaa kohderyhmänsä – naiset. Yrittäjillä on valmis liiketoimintamalli, jota voidaan kehittää. Esteettisesti miellyttävä ja tyylikäs, paikallisesti tuotettu tuote sekä palvelu, joka ratkaisee selkeästi määritellyn ongelman. Tuotteen ja palvelun esittely oli tyylikäs ja onnistunut.

Paras messupiste: PerfectFire UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys valmistaa erilaisia sytytystuotteita kierrätetyistä ja ympäristöystävällisistä materiaaleista.

Palkintoperusteet: Visuaalisesti upea messuosasto metsäaiheisella teemalla ja yhtenäisellä värimaailmalla. Katsoja ymmärtää yhdellä silmäyksellä, mistä tuotteessa on kyse. Kokonaisuus on huolella suunniteltu, ja tuote on innovatiivinen.

Paras myyntipuhe: Drink Wear UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yritys kannustaa nuoria juomaan alkoholittomia drinkkejä ja vähentämään ryhmäpainetta. Tuotevalikoimaan kuuluu T-paitoja, joiden selkäpuolella on painatus alkoholittomista juomista.

Palkintoperusteet: Yrittäjät esiintyivät sujuvasti ja luonnollisesti, ja heillä oli selkeä ja tärkeä viesti, jonka he toivat esiin myyntipuheessaan. Puhujilla oli selkeä rakenne ja he täyttivät kaikki arviointikriteerit täydellisesti.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelta

Tänä vuonna jokaisessa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa palkitaan myös yrittäjyyskasvatusopettajia. Vaasan tapahtumassa tunnustuksen ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa sai Margita Engelholm Kristinestads högstadieskolasta, Kristiinankaupungista.

Tunnustusta ehdottaneiden perusteluissa huokui Engelholmin inspiroiva ja idearikas ote opetustyöhön, uudistaen ja mukauttaen sitä taitavasti oppilaidensa taitotasoon. Engelholmin opetus onkin tuonut paljon menestystä koulun nuorille vuosien saatossa Uskalla Yrittää -tapahtumissa, ja Vuosi yrittäjänä -valinnaisaineen suosio pysyy äärimmäisen korkeana koulun ysiluokkalaisten parissa vuosittain.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n aluejohtaja Maija Aarnion kanssa.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan oppilaitoksista:

Borgaregatans skola, Vaasa

Högstadiet i Petalax, Maalahti

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Korsholms högstadium, Mustasaari

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Närpes högstadieskola, Närpiö

Tegengrenskolan, Vöyri

Vaasan lyseon lukio, Vaasa

Vamia, Vaasa

Yrkesakademin i Österbotten, Närpiö

Zachariasskolan, Uusikaarlepyy

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Vaasan aluetapahtuman tuomaristoon kuuluivat:

Maija Aarnio, Aluejohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Jakob Frants, Myyntipäällikkö, Vaasan sähkö

Mikael Hallbäck, Johtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Anthony Hannus, Yritysneuvoja, Business Kristinestad

Ebba Kivilehto, NYT-lähettiläs, Gente UF

Lasse Mäkynen, Pankinjohtaja, OP Vaasa

Hanna Niemi-Korpi, Toimitusjohtaja, Dynamo Närpes

Anton Salmi, Business Development Manager, Hammerglass Finland

Fredrik Sandelin, Aluekehittäjä, Pietarsaarenseudun Kehitysyhtiö Concordia

Triinu Varblane, Export Adviser/NordicHub Manager, Viexpo & NordicHub

Matilda Viitasalo, HR & Employer Branding Specialist, Wärtsilä Finland Oy

Tommi Virkama, Johtaja, Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Anne Väisänen, Yhteyspäällikkö, Työeläkeyhtiö Elo

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat:

Cornelia Corriveau, NYT-lähettiläs, Aurora NYT

Kenneth Dalkvist, Yritysneuvoja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 23.–24.4.2025 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Ateenassa, Kreikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2025 aluetapahtumiin osallistuu yli 500 yritystä ja yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Vuonna 2024 yli NYTin yrittäjyysohjelmaan osallistui 6 600 opiskelijaa ympäri Suomen.

Ruotsissa toteutetun laajan tutkimuksen mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvisti selvästi oppilaiden yrittäjyystaitoja. Erityisesti taitojensa kehittymistä kokivat nuoret, joiden vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja sekä tytöt. Vuosi yrittäjänä perustuu toiminnallisiin oppimismenetelmiin eli perustamalla harjoitusyrityksen nuoret oppivat vastuunottamista, ideointia, ongelmanratkaisua, talous- ja vuorovaikutustaitoja.