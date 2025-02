Suhoselta kirjallinen kysymys ministerille Valion tietomurrosta!

– Aiemmin Vastaamo tietomurron yhteydessä on eduskunnassa tehty kirjallisia kysymyksiä asiasta sekä käynnistetty lainsäädännön valmisteluhanke, joka raukesi edellisen vaalikauden päätyttyä, selvittää Suhonen.

Suhonen kysyy kirjallisessa kysymyksessä, ”mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ja onko sillä suunnitelmissa käynnistää lainsäädäntöhanke, jolla identiteettivarkauden uhriksi joutunut voisi vaihtaa henkilötunnuksen ennen kuin joutuu kärsimään taloudellisesta haitasta ja hallinnollisesta taakasta? Ja Aikooko hallitus jatkaa edellisen hallituksen rauenneen lakihankkeen valmistelua ja sisällyttää siihen henkilötunnuksen vaihtamisen helpottamisen ennaltaehkäisevänä toimena?”

– Asia on jälleen ajankohtainen tuhansille henkilöille, joiden tiedot ovat vuotaneet Valion tietomurrossa. Mielestäni asia vaatii ripeitä toimia henkilötunnuksen vaihtamisen helpottamiseksi ja korvausvastuiden tarkkaa selvittämistä, myös kansalaisten hallinnollisesta taakasta aiheutuvien kulujen osalta, perustelee Suhonen.

Valtioneuvoston asianomaisella ministerillä on 21 päivää aikaa vastata kirjalliseen kysymykseen sen tiedoksi saatuaan.

Kirjallinen kysymys

tietomurroissa varastetuista henkilötiedoista

Eduskunnan puhemiehelle

Psykoterapiakeskus Vastaamon murron jälkeen tehtiin kaksi kirjallista kysymystä, joissa käsiteltiin ja kysyttiin lainsäädäntöhankkeista henkilötietojen muuttamiseen, kun oli joutunut niiden varkauden kohteeksi. Nyt laajan Valion tietomurron takia on asia jälleen ajankohtainen.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ym. jättivät kysymyksen KK 802/2020 vp Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon esiin tuomista ongelmista sekä kansanedustaja Satu Hassi ym. jättivät kysymyksen KK 807/2020 vp tietomurron uhrien aseman parantamisesta.

Lisäksi oli lainsäädännön valmisteluhanke, henkilötunnuksen uudistamisen hanketta (VM183:00/2020), jonka toimikausi oli 1.12.2020–31.12.2022. Tästä hankkeesta annettiin HE 132/2022 vp laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi, joka kuitenkin raukesi edellisen vaalikauden päättyessä. Henkilötunnuksen muuttamisesta oli esityksen perusteluissa sivuilla 11 ja 105–106 sekä ehdotettu pykäläteksti sivuilla 141–142. Tietojen mukaan tällä hetkellä ei ole henkilötunnuksen vaihtamisen helpottamiseen liittyviä lakiesityksiä valmistelussa.

Voimassa olevan laki mahdollistaa henkilötunnuksen muuttamisen kolmessa eri tilanteessa (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009, 12 § 2 mom.):

1) muuttaminen on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka;

2) muu kuin henkilötunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta ja käytöstä on aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja henkilötunnuksen muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten seurausten jatkuminen;

3) henkilö on sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (295/2023) mukaisesti vahvistettu toiseen sukupuoleen kuuluvaksi. (3.3.2023/301).

Ensimmäisen kohdan tilanteessa DVV:lle tehtävään hetun muuttamishakemukseen liitetään poliisin uhka-arvio. Se ei siis edellytä tapahtunutta rikosta, mutta muutosta ei voi myöskään tehdä täysin ennaltaehkäisevänä toimena.

HE 132/2022 vp esitöiden mukaan ”1 ja 2 kohdan soveltaminen on ollut käytännössä harvinaista ja niiden perusteella on muutettu käytännössä vain yksittäisiä henkilötunnuksia vuosittain” (s. 11).

Valion tietomurto on mediatietojen mukaan koskenut tuhansia ihmisiä. Yksi heistä oli yhteydessä ja kysyi, onko mahdollista vaikuttaa lakiin siinä, kun on joutunut identiteettivarkauden kohteeksi, niin saisi muutettua henkilötunnuksen ennen kuin joutuu rikoksen uhriksi ja kärsinyt merkittävästä taloudellisesta haitasta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ja onko sillä suunnitelmissa käynnistää lainsäädäntöhanke, jolla identiteettivarkauden uhriksi joutunut voisi vaihtaa henkilötunnuksen ennen kuin joutuu kärsimään taloudellisesta haitasta ja hallinnollisesta taakasta sekä

aikooko hallitus jatkaa edellisen hallituksen rauenneen lakihankkeen valmistelua ja sisällyttää siihen henkilötunnuksen vaihtamisen helpottamisen ennaltaehkäisevänä toimena?

Helsingissä 20.2.2025

Timo Suhonen sd