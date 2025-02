Koulunkäynnin romahtaminen uhkaa Ukrainan lasten kehitystä ja mielenterveyttä

Koronapandemia ja kolme vuotta kestänyt täysimittainen sota ovat häirinneet lasten koulunkäyntiä merkittävästi Ukrainassa.

Ukrainalaisissa kouluissa on useiden opettajien mukaan jopa 12-vuotiaita lapsia, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Lapsilla voi myös olla ongelmia puheen tuottamisessa, minkä vuoksi he tarvitsevat puheterapeutin tukea.

"Normaali koulunkäynti ja opiskelu ovat ukrainalaisille lapsille kaukainen unelma. Sotavuodet ovat pakottaneet lukemattomat oppilaat ulos koulusta, eristäneet heidät ikätovereistaan ja riistäneet heiltä koulunkäynnin tarjoaman vakauden” sanoo Anastasiia Parubets, Plan Internationalin koulutuksen asiantuntija Ukrainassa.

”Lähellä rintamaa asuvat lapset eivät ole osallistuneet lähiopetukseen jopa viiteen vuoteen, vaan he ovat täysin riippuvaisia verkko-opiskelusta – jos heillä on mahdollisuus siihenkään."

Yli kolme miljoonaa lasta on joutunut lähtemään kodeistaan sen jälkeen, kun sota eskaloitui 24. helmikuuta 2022. Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön mukaan noin 4,6 miljoonan lapsen koulunkäynti on häiriintynyt, mukaan lukien noin kaksi miljoonaa lasta, joiden koulu tai päiväkoti on suljettu. Erityisen vakava tilanne on maaseudulla.

Lähes kolmannes (vähintään 30 prosenttia) Ukrainan oppilaitoksista on vaurioitunut, ja yli 365 koulua on tuhoutunut. Tekniset ongelmat, kuten sähkökatkokset ja rajalliset internetyhteydet, vaikeuttavat entisestään niiden lasten oppimismahdollisuuksia, joilla on mahdollisuus verkko-opetukseen. Tämän seurauksena oppimiseen liittyvät erot kasvavat edelleen.

"Jopa siellä, missä koulut ovat auki, ilmahyökkäysten jatkuva uhka pakottaa keskeyttämään oppitunnit. Pelkästään Kiovassa lapset ovat joutuneet kestämään yli 1 711 tuntia hälytyksiä – mikä vastaa yli 71 päivää – sodan eskaloitumisen jälkeen. Seuraukset ovat paljon muutakin kuin akateemisia: lasten elintärkeä sosiaalinen kehitys vaarantuu, ja he joutuvat kamppailemaan sodan aiheuttaman henkisen kuormituksen kanssa", Anastasiia Parubets sanoo.

Yhtä huolestuttavia ovat koulunkäynnin keskeytyksistä johtuvat syvälliset seuraukset mielenterveydelle, Plan International varoittaa. Miljoonat lapset kärsivät vakavista traumoista, ahdistuksesta ja masennuksesta sekä keskittymiseen ja tunteiden käsittelyyn liittyvistä vaikeuksista.

Epävarmuus Ukrainan tulevaisuudesta, jatkuva ilmaiskujen uhka, perheenjäsenten menettäminen ja kotien tuhoaminen pahentavat entisestään näitä psykologisia haasteita, eikä niihin useinkaan puututa rajallisten resurssien ja tukipalveluiden vuoksi.

Plan International on vastannut kriisiin yhdessä kumppaneidensa kanssa muun muassa muuntamalla pommisuojia turvallisiksi oppimispaikoiksi, joissa lapset voivat kiriä kiinni opintojaan ja myös päästä puheterapeutille tai psykologille.

"Tavoitteenamme ei ole vain tarjota opetusta vaan luoda tiloja, joissa lapset voivat tavata toisiaan, rakentaa luottamusta uudelleen ja kokea jälleen normaalia arkea", Planin koulutuksen asiantuntija Anastasiia Parubets korostaa.

Arviolta 12,7 miljoonaa ihmistä Ukrainassa tarvitsee humanitaarista apua tänä vuonna. Monille lapsille koulutus on elinehto, joka tarjoaa vakautta, turvallisuutta ja toivoa.

Koulutukseen, mielenterveyteen ja lastensuojeluun investoiminen on ratkaisevan tärkeää Ukrainan toipumisen kannalta. Niiden avulla varmistetaan, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea, jotta he voivat rakentaa elämänsä uudelleen ja muokata maansa tulevaisuutta.



Planin työ Ukrainassa:

Plan Internationalin työ Ukrainassa on tavoittanut lähes 900 000 ihmistä, joista 320 000 ihmistä on saanut kiireellistä humanitaarista apua. Tukea saaneista 193 000 on tyttöjä ja 158 000 poikia. Plan keskittyy tänä vuonna erityisesti mielenterveyteen ja psykososiaaliseen tukeen sekä koulutuksen ja lastensuojelun vahvistamiseen. Plan pyrkii kaikessa työssä huomioimaan sodan sukupuolittuneet vaikutukset.