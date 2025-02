Toinen talvilomaviikko alkaa lauhtuvassa säässä

Ilmatieteen laitoksen 20. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan hajanainen lumisadealue saapuu perjantaina lännestä ja heikkenee Suomen yllä. Lumikertymä on lännessä muutaman senttimetrin luokkaa.

Lauantaina heikkoja vesisateita esiintyy maan keski- ja pohjoisosassa, myös jäätävät tihkut ovat mahdollisia etenkin idässä ja pohjoisessa.

Sunnuntaina sadealue ulottuu päivällä Pohjanmaalta kohti Itä-Lappia. Sadealueen eteläosissa sateet tulevat vetenä, pohjoisempana myös räntänä tai lumena. Sadekertymä vedeksi muutettuna voi olla Perämeren rannikolla yli 10 millimetriä.

"Perjantaina ja lauantaina sademäärät jäävät vähiin, mutta sään lauhtuminen ja mahdolliset jäätävät tihkut kannattaa ottaa huomioon tieliikenteessä. Sunnuntaina erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ajokeliin vaikuttaa vedestä lumeksi muuttuva runsas sade", sanoo meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta.

Lunta on monin paikoin tavanomaista vähemmän

Ensi viikon alussa lauha lounaisvirtaus jatkuu. Päivisin lämpötila vaihtelee –1:n ja +3 asteen välillä, lauhinta on lounaassa. Öisin lämpötila on koko maassa nollan tuntumassa. Pilvisyys on runsasta. Tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään; idässä ja Lapissa sade on pääosin lunta, mutta lännempänä sateet tulevat vetisenä.

Loppuviikolla uusi matalapaine nousee etelästä, mutta sen reitti on vielä epävarma. Yölämpötilat hieman laskevat alkuviikon lukemista.

Lunta on parhaillaan etelä- ja länsirannikolla noin 5 senttimetriä, maan keskiosassa 20–40 senttimetriä ja maan pohjoisosassa pääosin 40–80 senttimetriä. Vuosien 1991–2020 keskiarvoon nähden lunta on laajalti 10–30 senttiä keskiarvoa vähemmän, lähinnä Pohjois-Lapissa lunta on tavanomaisia määriä tai hieman enemmän.