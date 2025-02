Takaisinveto: Hetki Lempeä wokmix 200 g

Ottamalla yhteyttä Fresh Servant Oy Ab vetää myynnistä tuotteen Hetki Lempeä wokmix 200 g, jonka viimeinen käyttöpäivä on 23.2.2025. Tuotantoerään on virheellisesti pakattu toinen tuote, jonka sisältämässä kastikepussissa on allergeenit kananmuna ja sinappi. Pakkauksen ainesosaluettelosta puuttuu tieto kastikkeesta. Tuote on muilta osin laadultaan hyvä ja turvallinen.

Tuote ei ole turvallinen kananmunalle ja sinapille allergisille henkilöille. Muille kuluttajille tuote ei aiheuta vaaraa.

Tuotetiedot:

Hetki Lempeä Wokmix 200 g

EAN 6406510093923

Vkp 23.2.2025

Fresh Servantin kuluttajapalveluun hyvitämme tuotteen.

https://www.fresh.fi/palaute/