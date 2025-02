Väitös: Infran omistajan tulee kiinnittää enemmän huomiota tiedonhallintaan koko elinkaaren ajan

Elinkaariajatteluun kiinnitetään organisaatioissa yhä enemmän huomiota, sillä koko tuotteen tai tuotoksen elinkaaren huomioinnilla voidaan vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Etenkin infra-alalla elinkaariajattelu on tärkeää. Infraomaisuuden, kuten katujen, siltojen ja teiden, käyttövaihe kestää kymmeniä tai jopa satoja vuosia, ja suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä on suuri vaikutus käytön aikaisiin kustannuksiin.

Niin suunnittelu-, toteutus- kuin kunnossapitovaiheessakin syntyy runsas määrä tietoa, josta olisi hyötyä kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tietoa kuitenkin katoaa vaiheiden välillä. Elinkaaren huomiointia ja elinkaaren vaiheiden välistä yhteistyötä voidaan tukea ja edistää tiedonhallinnan avulla.

DI Viivi Siuko selvittää tutkimuksessaan, miten tiedonhallinnan toimintatavat voivat tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa digitaalista muutosta läpikäyvällä infraomaisuuden elinkaarella. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jossa kyselyn avulla kerätyn aineiston tulokset ohjasivat tutkimuksen seuraavaa vaihetta, joka puolestaan toteutettiin haastattelututkimuksena. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta tutkimuksesta.

– Ainoa pysyvä toimija koko infraomaisuuden elinkaaren ajan on sen omistaja. Siksi on erityisen tärkeää, että juuri omistaja panostaa tiedonhallintaan ja ymmärtää elinkaaren läpäisevän tiedon arvon. Mikäli omistaja ei pidä huolta tiedonhallinnasta, tiedot katoavat ja tietoperustaisen päätöksenteon sijaan päätökset joudutaan perustamaan arvioihin, Siuko toteaa tuloksista.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että merkittäviä esteitä tietoon perustuvalle päätöksenteolle ovat yhteistyön puute elinkaaren eri vaiheiden välillä sekä tiedonhallinnan toimintatapojen käytännön toteutukseen liittyvät haasteet.

Viivi Siuko työskentelee asiantuntijana infrarakentamisen tiedon-, omaisuuden- ja elinkaarenhallinnan parissa Ramboll CM Oy:ssä Tampereella.

Väitöstilaisuus perjantaina 21. helmikuuta

Diplomi-insinööri Viivi Siukon tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Developing information activities for decision making in digitally transforming asset lifecycle tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 21.2.2025 kello 12 alkaen Hervannan kampuksella. Paikkana on Festian sali FA023 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Ville Ojanen LUT-yliopistosta. Kustoksena toimii yliopistonlehtori Pasi Hellsten johtamisen ja talouden tiedekunnasta.