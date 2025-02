FA:n Arno Ahosniemi: Hallituksen esitys ASP:n uudistamiseksi on torso – se ei juurikaan helpota ensiasunnon hankintaa

Ympäristöministeriön mukaan ASP-järjestelmän uudistuksessa on tarkoitus yksinkertaistaa järjestelmää siten, että tasapainossa ovat ensiasunnon ostajien ja pankkien näkökulmat sekä toisaalta valtion riski ja tuen tehokas kohdentuminen. ASP:n tarkoitus on ollut lisätä pitkäjänteistä asuntosäästämistä ja parantaa mahdollisuuksia ensiasunnon hankintaan.

Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtajan Arno Ahosniemen mukaan ensiasunnon ostajien ja pankkien näkökulmat ovat kuitenkin jääneet paitsioon uudistuksen valmistelussa.

FA on ehdottanut uudistukseen monia parannuksia, joiden avulla ASP-järjestelmä olisi nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto ja yhä useammalla nuorella olisi mahdollisuus tavoitella asumisunelmiaan. FA:n ehdotukset pienemmästä omasäästöosuudesta, laina-aikojen yhdenmukaistamisesta tavallisia asuntolainoja koskevan sääntelyn kanssa ja keinotekoisten rajoitteiden purkamisesta eivät kuitenkaan ole hallituksen esitykseen päätyneet.

”Ehdotuksemme olisivat auttaneet nuoria pääsemään nopeammin kiinni omaan kotiin ja toteuttamaan unelmansa omistusasunnosta. Siinä on suuri ero, joutuuko asuntoa varten säästämään viisi vai kymmenen prosenttia asunnon hankintahinnasta. Näyttää siltä, että hallitus pelkää ASP-järjestelmästä tulevan liian suositun, jos siihen tehtäisiin oikeita parannuksia. Hallituksen varovaisuus iskee ikävästi juuri heihin, joilla ei ole mahdollisuutta saada apua asunnon hankintaan esimerkiksi vanhemmiltaan.”

FA kannusti hallitusta hyödyntämään ASP-järjestelmää kokonaisvaltaisesti. Uudistus olisi voinut tuoda uusia säästämismuotoja ja energiatehokkuuskannustimia, mutta nyt nämä ideat jäävät toteuttamatta.

”Uudistuksen avulla olisi ollut tuhannen taalan paikka tavoitella muitakin tärkeitä päämääriä. Suomalaisten talousosaamista olisi voitu kasvattaa ja kansankapitalismia edistää, jos perinteisen tilisäästämisen rinnalle olisi mahdollistettu säästäminen muihin tuotteisiin, kuten rahastoihin. Uudistuksen avulla olisi voitu tukea myös vihreää siirtymää, jos energiatehokkaan kodin ostajalle tai rakennuttajalle olisi säädetty jokin selkeä kannuste.”

Parannusehdotukset kaikuneet kuuroille korville – eduskunta saa käsiteltäväkseen kunnianhimottoman esityksen

Hallituksen esitys ASP-järjestelmän uudistamisesta on siirtymässä eduskunnan käsittelyyn, kun se hyväksyttiin torstaina 20.2. valtioneuvoston yleisistunnossa. ASP on pankkien ja valtion yhteinen kädenojennus nuorille, ja sitä on kehitetty vuosien saatossa hyvässä yhteistyössä valtion, pankkien ja muiden sidosryhmien kesken. Nyt Ahosniemi on huolissaan, että pitkä ja hyvä yhteistyö ASP:n kehittämisessä on päättymässä toistaiseksi.

”ASP-uudistuksen tavoitteet ovat hyvät ja kannatettavat, mutta eduskuntaan lähtevä ehdotus on yksi suuri pannukakku. Uudistuksessa olisi ollut mahdollisuus tehdä järjestelmästä aidosti yksinkertaisempi ja parempi ensiasunnon ostajien näkökulmasta. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että uudistuksen suurimpana ajurina on ollut valtion riskin minimoiminen. Kuvaavaa on, että lakiesityksen mukaan tarkoituksena on, ettei asuntosäästötilejä avattaisi alaikäisenä kuin poikkeustapauksissa."

”Hallitusohjelman mukaan suomalaisilla tulisi olla mahdollisuus hankkia omistusasunto työn ja säästämisen avulla. Pääkaupunkiseudulla tämä vaatii kuitenkin useiden vuosien työskentelyä ja säästämistä, mikä nostaa ensiasunnon ostajien keski-ikää ja viivästyttää suomalaisten asumisunelmia”, Ahosniemi toteaa.



ASP-lainan etuja ovat valtion korkotuki ensimmäisen kymmenen lainavuoden ajaksi sekä maksuton valtiontakaus. Korkotukea maksetaan ensimmäiset 10 vuotta lainan nostamisesta lukien koron ylittäessä 3,8 prosentin rajan. Korkotuen määrä on 70 prosenttia yli korkorajan menevästä määrästä. ASP-lainoihin liittyviä takauskorvauksia on maksettu vuosina 2000–2023 kuudessa tapauksessa, yhteensä 33 800 euroa. ASP-korkotukimenot puolestaan olivat vuodesta 2010 alkaen nollassa, kunnes korkojen noustua vuonna 2023 korkotukia maksettiin hiukan yli 4 miljoonaa euroa.