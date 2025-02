Kevättalven kansainvälisiä jännitysromaaneja Otavalta

Harriet Tyce: Julmuuden oppitunti



Veriappelsiinin tekijän odotettu psykologinen uutuustrilleri vallasta, karmeista teoista ja niiden seurauksista.



Anna on istunut tuomionsa ja valmistautuu elämään vankilan ulkopuolella, mutta viimeinen yö ennen vapautumista pakottaa hänet miettimään suunnitelmansa uusiksi. Lucy on toivottoman rakastunut vanhempaan professoriin – mutta hänen kannattaisi varoa, mitä toivoo. Marien menneisyys on eristänyt hänet muista. Näiden kolmen naisen kohtalot kiertyvät yhteen, kun Annan vapautuminen käynnistää kuolettavien tapahtumien sarjan.

Edinburghissa syntynyt Harriet Tyce on entinen asianajaja ja nykyinen kirjailija, jonka teoksia on käännetty jo 30 kielelle.



Ilmestynyt 23.2.

Suomentaja: Tuomas Renvall



Jørn Lier Horst: Suljettu talveksi

Ove Bakkerudin Stavernin rannikolla sijaitseva mökki on sekaisin murtovarkaiden jäljiltä. Sitten naapurimökistä löytyy silvottu ruumis. Rikoskomisario William Wisting saapuu tutkimaan tapausta. Kun Wistingin tytär Line muuttaa vuononsuulla sijaitsevaan mökkiin, julmuudet tulevat liian lähelle. Poliisitutkinta kiihtyy, ruumiita löytyy lisää luodoilta ja taivaalta alkaa putoilla kuolleita lintuja...



Yli kymmenen miljoonaa kirjaa myyneen Jørn Lier Horstin huippusuosittu Wisting-sarja jatkuu! Horst on norjalainen bestsellerkirjailija ja entinen rikostutkija. Wisting-sarjan oikeudet on myyty yli 20 maahan ja kirjoista on tehty myös suosittu tv-sarja, jonka uusi tuotantokausi julkaistaan pohjoismaissa huhtikuussa 2025 Viaplayssa.



Ilmestyy 27.2.

Suomentaja: Tiina Sjelvgren



C. L. Miller: Antiikin metsästjät – Kuolema Punaisellamerellä



Antiikkiesineiden maailmaan sijoittuvan hyvänmielen dekkarisarjan toinen osa vie ylelliselle antiikkiristeilylle täynnä vaaroja!



Englantilaisesta merimuseosta katoaa maalaus ja läheltä löytyy ruumis. Freya Lockwood ja hänen omalaatuinen Carole-tätinsä alkavat tutkia tapausta, joka vie heidät Jordaniaan suuntaavalle antiikkiristeilylle. Ylellisen laivan taidegalleria on täynnä varastettuja esineitä, jotka mainitaan Freyan edesmenneen mentorin, Arthurin, muistikirjoissa. Pian tutkinta saa käänteen – huhutaan, että risteilyllä saattaa olla itse Keräilijä, pahamaineinen antiikkivaras. Saavatko Freya ja Carole selvitettyä tämän henkilöllisyyden ja pysäytettyä hengenvaaralliset suunnitelmat ennen kuin laiva saapuu satamaan?



Englantilainen C. L. Miller aloitti kirja-alan työt avustamalla antiikkialan eksperttinä tunnettua äitiään Judith Milleriä. Myöhemmin hän päätti toteuttaa suuren unelmansa ja alkoi kirjoittaa kokopäiväisesti.

Ilmestyy 13.3.

Suomentaja: Antti Autio









