Käytätkö ilmanpuhdistinta väärin? Katso tästä asiantuntijoiden vinkit

Ilmanpuhdistus vähentää päiväkotilasten sairastamista 10.9.2024 15:45:00 EEST | Tiedote

E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions -hankkeen tiedote. Pandemioiden torjumiseen ja tartunnanaiheuttajien eri reittien selvittämiseen keskittyvä monitieteinen E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions (E3) -hanke julkaisee hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia kolmen aktiivisen vuoden jälkeen. Merkittävimpiä onnistumisia on muun muassa Helsingin kaupungin päiväkodeissa tehdystä tutkimuksesta saatu tulos, jonka perusteella päiväkodeissa, joissa ilmaa puhdistettiin ilmanpuhdistimilla, lasten sairastavuus aleni peräti 18 prosenttia.