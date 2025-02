SDP:n Harakka: Venäjän varat on Euroopan neuvotteluvaltti

– Suomen on osoitettava johtajuutta Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämiseksi Ukrainan puolustustaisteluun. Yli 200 miljardin euron potti on Euroopan neuvotteluvaltti Donald Trumpin suhteen, sanoo kansanedustaja Timo Harakka (sd), joka on sekä suuren valiokunnan jäsen että ulkoasianvaliokunnan varajäsen.