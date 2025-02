Linda Konate Fingon toiminnanjohtajaksi

Konatella on vahva kansainvälinen kokemus humanitaarisista tehtävistä ja kehitysyhteistyöstä. Hän on toiminut näissä tehtävissä muun muassa Etiopiassa, Afganistanissa ja Liberiassa.

”Maailman murroksessa meillä on tärkeä tehtävä varmistaa kansalaisyhteiskunnan vahva toimijuus Suomessa ja maailmalla. Inhimilliset arvot, jotka ajavat oikeudenmukaisempaa maailmaa eivät saa jää varjoon. Uskon, että nyt on entistä tärkeämpää tehdä yhteistyötä, ja sitä Fingo minulle edustaa. Odotan innolla, että pääsen yhdessä Fingon asiantuntijoiden, jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa rakentamaan kaikille reilumpaa maailmaa. Meillä on aina mahdollisuus toimia, Linda Konate muistuttaa.

”Linda on inspiroiva ja osaava johtaja ja keskustelija. Hänellä on monipuolinen tausta, asiantuntemusta strategisesta johtamisesta ja erittäin vahva kansainvälinen kokemus erityisesti humanitaarisista kriiseistä, jotka vaativat laajaa ymmärrystä niin paikallisen yhteiskunnan tilanteesta kuin globaaleista muutoksista, Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet kuvailee.

Biaudet kertoo Fingon toiminnanjohtajan tehtävän kiinnostaneen laajasti: ”Olemme iloisia, että saimme tehtävään monia erittäin hyviä hakemuksia”, Biaudet jatkaa.

Aiemmalla työurallaan Konate on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä ja Suomen Punaisessa Ristissä sekä turvallisuuspolitiikan parissa Brysselissä. Viimeisimpänä tehtävänään Konate on ollut perustamassa ja luotsaamassa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimistoa.