Alueiden välinen varautumisyhteistyö keskiössä Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa

Alueellisessa valmiustoimikunnassa käytiin läpi alueen varautumistoimia ja alueelta saatua palautetta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna valmiusharjoituksen, jonka teemana on väestönsuojelutilanteen viestintä.

Alueella järjestetään paljon erilaisia varautumisiin liittyviä tilaisuuksia. Kuntien valmiussuunnittelua tuetaan jälleen syksyn työpajoissa, joiden painopisteenä on todennäköisesti valmiusharjoituksen tapaan väestönsuojelu. Lisäksi varautumiseen liittyviä koulutuksia ja paikallispuolustusharjoituksia järjestetään eri alueilla Panssariprikaatin ja Porin prikaatin toimesta. Kansalaiset ja järjestöt osallistetaan varautumiseen myös, ja mm. Etelä-Pohjanmaalla järjestetään valmiusiltoja asukkaille ja järjestöille pelastuslaitoksen toimesta.

Väestönsuojeluvalmiuksien kehittäminen ja alueiden välinen suunnittelu ovat tänä vuonna keskiössä.

Varautumisen yhteistyö ja ajankohtaiset haasteet

Valmiustoimikunnan organisaatioiden puheenvuoroissa korostuivat alueellinen varautumisyhteistyö ja valmiussuunnitelmien laatiminen. Kansalaisten huoli näkyy myös organisaatioiden ja järjestöjen toiminnassa, mikä on vahvistanut yhteistyötä mm. Punaisen Ristin kanssa. Lisäksi on kehitetty uusia toimintamalleja, kuten kyläradioverkon kokeilu Etelä-Pohjanmaalla.

Työtaistelut eivät ole merkittävästi häirinneet toimintaa. Energiasektorilla kaapelikorjaukset jatkuvat Itämerellä, mutta energiantarve on täyttynyt leudon talven ansiosta. Sääolosuhteet ovat kuitenkin aiheuttaneet vaihtelevaa työkuormaa, ja Itämeren tilannetta seurataan tarkasti polttoainetuonnin vuoksi.

Mobiiliverkon kuuluvuushaasteet ja kehitysnäkymät

Traficomin digitaaliset yhteydet -osaston johtaja Lasse Laine esitteli mobiiliverkon kuuluvuushaasteita ja kehitysnäkymiä alueelliselle valmiustoimikunnalle. 3G-verkon alasajo vuosina 2023–2024 on heikentänyt yhteyksiä etenkin maaseudulla ja aiheuttanut paikallisia kuuluvuushaasteita. Traficom on selvittänyt haasteita ja edistänyt ratkaisuja. Suomessa matkaviestinverkkojen peruspeitto on kattava, mutta nopeiden verkkojen saatavuudessa on alueellisia eroja. Erityisesti maaseudulla haasteina ovat olleet 3G-verkon poistuminen, riittämätön laajakaistanopeus ja kuuluvuusongelmat mm. vapaa-ajan asunnoilla tai maastossa. Myös vanhat päätelaitteet ja maastoesteet vaikuttavat yhteyksien toimivuuteen.

Traficom valvoo matkaviestinverkkojen peittoa verkkotoimilupien mukaisesti. Lisäksi Traficom tekee yhteistyötä operaattoreiden kanssa kuuluvuusongelmien ratkaisemiseksi, ja asiakkaan tuleekin ongelmatilanteissa olla ensisijaisesti yhteydessä operaattoriinsa. Verkkomittauksia kohdistetaan tällä hetkellä erityisesti alueille, joilta tulee eniten yhteydenottoja, kuten Pirkanmaalle viikolla 11.