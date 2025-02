Vihreät mepit: Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja ympäristötavoitteita edistettävä yhdessä

- EU:n yhteisessä teollisuuspolitiikassa on keskityttävä resilienssin, kilpailykyvyn ja ympäristöhyötyjen yhtäaikaiseen edistämiseen. Ympäristötavoitteista tinkiminen ja löyhin perustein jaetut valtiontuet eivät hyödytä ketään. Suomen talouden ja teollisuuden suurin kasvun mahdollisuus piilee energiamurroksen ympärillä, ja tässä yhteiset eurooppalaiset linjat ovat myös Suomen etu, Ville Niinistö sanoo.

Vihreät näkevät, että EU:n teollisuuspolitiikassa avainasemassa on vihreän siirtymän nopea ja määrätietoinen edistäminen teollisuuden investointeja ja sähköistä infrastruktuuria kehittämällä.

- Investointien painopisteeksi on otettava ensisijaisesti sellaiset alat ja teknologiat, jotka edistävät ilmasto- ja luontokriisien ratkaisua. Uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkuuden lisääminen vahvistaa sekä energiaomavaraisuuttamme että kilpailukykyämme. Myös kiertotalousratkaisuiden edistäminen teollisessa mittakaavassa vahvistaa kykyämme toimia kestävästi ja luonnonvaroja säästäen. EU voi olla edelläkävijä sekä puhtaan teknologian ja energian tuotannossa, mutta investointeja on tehtävä nyt ja ne on tehtävä myös luonnon kannalta kestävästi. Vihreää siirtymää ei ole mikä tahansa viherpesu, vaan aidosti kehitys, jossa luonto, ilmasto ja ihmiset huomioidaan, sanoo Maria Ohisalo.

Vihreät ovat olleet avoimia myös yhteiselle eurooppalaiselle investointirahastolle. Tämä ratkaistaan, kun EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään. Vihreät pitävät yhteisen teollisuuspolitiikan aikaansaamista Suomen etuna, eikä hallituksen tule vastustaa periaatteellisesti myöskään yhteisvelkaa sen rahoittamisen keinona.

- Jäsenmaiden valtiontukihanat on laitettava kiinni. Jos EU:n jäsenmaat kilpailevat keskenään, on ihan selvää, että Saksan ja Ranskan mahdollisuudet tukea omia yrityksiään ovat eri mittaluokkaa kuin Suomella. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja ja vihreiden investointien vauhdittamista. Suomen ja meidän teollisuutemme etu olisi saada EU:n yhteinen teollisuuspolitiikka 27 kilpailevan politiikan sijaan - aivan kuten puolustusteollisuuden tuenkin osalta. Siksi on huolestuttavaa, että valtiovarainministeri Purra on nyt jarrutellut hallituksen avoimuutta yhteisvelkaa kohtaan. Se voi kääntyä Suomea vastaan niin teollisuus- kuin puolustuspolitiikan osalta, Niinistö jatkaa.

- Vihreän siirtymän edistäminen luo uusia työpaikkoja. Arvioiden mukaan uusiutuvan energiatuotannon laajentaminen voisi luoda EU:ssa jopa 25 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Toisaalta meidän on pidettävä huolta, että siirtymä on oikeudenmukainen. Työntekijöiden oikeuksia on vahvistettava, heille on taattava riittävä sosiaaliturva sekä lisättävä uudelleen- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on avain menestyksekkääseen ja kilpailukykyiseen Eurooppaan, Ohisalo päättää.

