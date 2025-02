Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarjolla 41 työpaikkaa Vaasassa

Töitä on tarjolla varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille, päiväkodinjohtajalle, sosionomeille ja päiväkotityöntekijöille. Avoinna on sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä.

Osaan tehtävistä rekrytoidaan anonyymisti. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi suosimme anonyymia rekrytointia.

Työpaikkoja pääsee hakemaan Kuntarekryn kautta 24.2.–10.3. Kaikki haussa olevat paikat löydät kuntarekryn sivuilta: Avoimet työpaikat kunnissa ja hyvinvointialueilla. - Kuntarekry

Suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä päiväkoteja

Vaasassa on päiväkoteja ja perhepäivähoitoa. Kunnallisia päiväkoteja on yhteensä 37, ja meillä toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä päiväkoteja. Henkilökunta työskentelee ryhmän kielellä.

Yhdessä ryhmässä työskentelee pääsääntöisesti kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä lastenhoitaja.

- Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, uusien toimintatapojen ja inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Toimintavuoden aikana olemme panostaneet pedagogiseen johtajuuteen kehittämällä apulaispäiväkodinjohtajan mallia sekä toivottamalla tervetulleiksi uusia paikkoja sosionomeille varhaiskasvatuksessa, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss.

Energiakasvatusta pienestä pitäen

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, joten energiakasvatus on mukana myös varhaiskasvatuksessa. Tärkeää on myös tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen ja turvallinen käyttö yhdessä aikuisten kanssa.

- Henkilökunnan digiosaaminen ja -koulutus on iso osa varhaiskasvatusta. Henkilökuntaamme tukee oma digipedagoginen kehittäjä, joka tuo digiopetuksen uusia näkökulmia kentälle, Buss kertoo.

Vaasa on kansainvälinen merenrantakaupunki, ja kielirikasteinen ohjelma on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päiväkodeissa järjestetään toimintaa säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin ryhmän toimintakielellä: tuomme esimerkiksi laulujen, lorujen ja satujen kautta maistiaisia eri kielistä lapsille.