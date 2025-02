Kokoomuksen Valkonen: Ankara veroprogressio iskee insinööriin ja opettajaan – SDP:n vuorineuvospuhe silkkaa populismia

”SDP:n lempisana veropolitiikassa on jo vuosikaudet ollut ”vuorineuvos”. Heitä on koko maassa reilusti alle 100. SDP:n vuorineuvosparjaus on silkkaa populismia. Valtion talous ei oikene vaikka heitä kuinka verotetaan”, Valkonen paaluttaa.

”Kaikkia pitäisi kiinnostaa enemmän se, miten noin 2,5 miljoonan tavallisen palkansaajan ostovoima saataisiin nousuun ja heitä voitaisiin verotuksella kannustaa tekemään enemmän työtä sekä tavoittelemaan vaativampia työtehtäviä”, sanoo Valkonen.

Tehtyjen työtuntien määrä kansantaloudessa on laskenut ja työn tuottavuus laahaa vuosikymmenestä toiseen.

”Reilun 4 000 euron kuukausituloilla jokaisesta lisäeurosta yli puolet menee veroihin ja maksuihin. Onko se todella kohtuutonta, että ihminen saisi edes puolet ansaitsemastaan lisätulosta käteen? Demareille tuntuu olevan”, Valkonen toteaa.

Viimeaikaisessa tutkimuksessakin on havaittu, että korkeat rajaveroasteet todennäköisesti heikentävät kannustimia osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen. Juuri aineettomissa investoinneissa Suomi häviää Ruotsille, jossa korkean tuottavuuden työntekijöiden rajaveroasteita on laskettu.

”Ylimpään tulokymmenykseen pääsi vuonna 2023 noin 67 000 euron vuosituloilla. Tämä tarkoittaa noin 5 500 euron kuukausituloja. Tässä tuloluokassa on insinöörejä, lääkäreitä ja muita korkeasti koulutettuja osaajia, joita demaritkin tuntuvat haluavan lisää Suomeen. Ei kuitenkaan ole ihme, jos tuloverotuksen ankara progressio ja korkeat marginaalit vievät monelta lisätyöhalut. Siksi kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena on työn verotuksen laskeminen”, Valkonen päättää.