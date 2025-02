Remppa vai muutto Suomi -kausi alkaa ikävällä lisäbudjettitarpeella: ”Olen nyt vähän pettynyt”

Uuden kauden avausjaksossa tutustutaan espoolaisiin Katriin ja Kristianiin. Pariskunnalla on yhteinen Gabriel-poika. Lisäksi Kristianilla on neljä tytärtä, joista osa asuu jo omillaan, osa äidillään. Pienen Gabriel-pojan syntymän myötä Katrin ja Kristianin koti ei vastaa perheen tarpeita. Katria ahdistaa sotkuisuus ja kodinhoitohuoneen levittäytyminen vieras- ja työhuoneeseen.

Kristian on intohimoinen striimaaja, ja hän ajaa simulaattorilla rallia. Striimauksen ja simulaattorin välineiden aiheuttama meteli aiheuttaa Katrille harmaita hiuksia, ja Kristianin harrastusta varten pitäisi saada jonkinlainen äänieristys.

– Yksi iso ongelma on olohuone ja keittiö. Haluaisimme siitä avotilan, Katri lisää listaan.

Myös kylpyhuone kaipaa muutosta.

– Meillä on siellä nyt pyykit, pojan kylpy ja kaikki vähän sekaisin, Kristian sanoo.

– Kylpyhuone ei ole tällä hetkellä sitä mitä sen pitäisi olla: paikka, mihin mennään rentoutumaan. Sen takia meillä on toiveissa sellainen spa-henkinen paikka, missä on ihanaa rauhoittua ja ottaa se hetki, Katri jatkaa.

Marko Paananen kuuntelee pariskunnan toiveet tarkasti. Siitä huolimatta Katri ei ole ollenkaan varma siitä, että remontilla koti saataisiin muutettua heille toimivaksi.

– En usko, että tänne saadaan niitä asioita, jotka haluamme. Uskon, että teet ihmeitä, mutta täällä on tiettyjä asioita, joita tänne ei saa. Täältä jää puuttumaan tärkeät asiat eli järvi ja takka, Katri sanoo.

Saadakseen Katrin jäämään nykyiseen kotiin, Markon pitää muuttaa kylpyhuone rauhan tyyssijaksi, mistä löytyy amme. Pyykkihuolto pitää saada täysin toisiin tiloihin, avokeittiö, vessan päivitys tähän päivään ja striimaushuoneeseen äänieristys. Remontin budjetti on 100 000 euroa.

Budjetti loppuu kesken

Marko aloittaa remontin suunnitelmansa mukaan. Katri ja Kristian käyvät vierailemassa remontin keskellä olevassa kodissaan seuraamassa tilannetta. Markolla on pariskunnalle hieman ikäviä uutisia.

– Minulla oli suunnitelmissa sellainen ajatus, että teidän vierasvessaanne pienennetään niin pieneksi kuin se voidaan. Sitten sen taakse saadaan tilaa kodinhoitohuoneelle niin paljon kuin tästä pienennetystä wc:stä saadaan tilaa. Mutta nyt kun täällä on kaikki purettu ja laitettu, huomaamme sen budjetissa. Meidän toinen vaihtoehto tässä budjetissa on jättää ne niin kuin ne ovat. Jos menemme sillä alkuperäisellä suunnitelmallani, me tarvitsisimme kymppitonni lisää rahaa, Marko kertoo.

Katri ja Kristian joutuvat pohtimaan ehdotusta.

– Ehkä en ollut hirveän vakuuttava siitä, että upeaa on tulossa, kun tarvittiin lisää rahaa, koska sitä jouduttiin miettimään, Marko pohtii.

Muuton puolella alun perin oleva Katri ei ole mielissään lisäbudjettitoiveesta.

– Olen nyt kyllä vähän pettynyt. Mutta ei voi mitään. Juuri tämän takia sanoin, että ehkä olisi parempi muuttaa sellaiseen, missä on kaikki valmiina sellaisena kuin haluaa, Katri sanoo Kristianille.

Remppa vai muutto Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin klo 20.