Kuluttajien lainakäyttäytyminen muuttuu – joustavuus ja nopeus keskiössä

5 syytä jonka vuoksi Suomen Pisa-tulokset laskevat 11.2.2025 10:07:25 EET | Tiedote

Suomen koulutusjärjestelmää on pidetty maailman huippuna, mutta tuoreimmat Pisa-tulokset kertovat karua kieltä – oppimistulokset jatkavat laskuaan. Mistä tämä johtuu? Miksi Suomi, entinen koulutuksen mallimaa, menettää asemiaan? Näyttää siltä, että jopa yksinkertaiset prosenttilaskut ovat nykyään monille liian vaikeita. Suomi on pudonnut Pisa-mittauksissa jo yli 20 vuoden ajan – ja erityisesti matematiikan ja lukutaidon alamäki on ollut jyrkkä. Olisi hienoa puhua yksittäisestä notkahduksesta, mutta valitettavasti tulokset eivät jätä tulkinnanvaraa: suomalaisten oppimistulokset ovat romahtaneet. Vuonna 2000 Suomi oli vielä Pisa-tutkimusten ehdotonta kärkeä, mutta nyt sijoitus on laskenut keskikastiin – eikä lasku näytä pysähtyvän.