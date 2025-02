Yllättävä tilanne The Voice of Finlandissa – Maija Vilkkumaa rikkoo sääntöjä: "Tässä sitä ollaan"

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään Kankaanpäästä kotoisin oleva Ricardo Grönfors, 17. Nuori laulajalupaus esittää hieman erilaisen version Britney Spearsin hitistä Toxic.

Ricardon ääni sulattaa Maija Vilkkumaan sydämen nopeasti, ja tähtivalmentaja tekee yllättävän ratkaisun painamalla nappiaan, vaikka hänen oma tiiminsä on jo täynnä.

– Jee, juontaja Heikki Paasonen hehkuttaa Ricardon tukijoukkojen kanssa lavan takana.

– Hei, Maija painoi, vaikka hänen tiiminsä on täynnä, hän tajuaa nopeasti.

Myös Arttu Wiskari painaa nappia. Hän haluaa tietää, mitä Ricardo on tehnyt musiikin saralla ennen The Voice of Finlandiin osallistumista.

– Tänä vuonna olen tuottanut ulos neljä kappaletta täysin omaa tekstiä ja tuotosta. Teen iskelmämusiikkia, Ricardo kertoo.

– Onko sinulla uutta vetää englanniksi? Arttu kysyy.

– Englanniksi vetäminen ei ole ollenkaan minun juttuni. Halusin vain haastaa itseäni, Ricardo sanoo.

Maija Vilkkumaa uskoo tarjoavansa Ricardolle parhaan mahdollisen valmennuksen.

– Minähän käännyin tässä ensimmäisenä. Se johtui siitä, että tykkäsin tuosta Britney Spears -vedostasi. Olen fiiliksissä, kun kuulen sinun laulavan mielellään myös suomeksi. Se tulee ihmisten sydämiin isosti. Sitten vielä se, että olet itse lauluntekijä ja laittanut ulos musiikkia. Uskon voivani antaa sinulle paljon sekä lauluntekijän tukea että esiintymiseen sitä, että löydät siihen oman visiosi ja juttusi tässä ajassa.

Ricardo päättää kuin päättääkin mennä Maijan tiimiin. Jokaisella tähtivalmentajalla on mahdollisuus ottaa tiimiinsä 12 laulajaa, mutta Maija päätti uhmata sääntöjä.

– Olemme puhuneet koko ajan, että 12 on liian vähän. Se johti siihen, että otin vahingossa 13. Olen rikkonut sääntöjä. Pelkään löytäväni hevosenpään sängystäni, mutta tässä sitä ollaan, Maija toteaa.

The Voice of Finland Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin klo 20.

Lisäksi sunnuntain jaksossa nähdään:

Arttu palaa Voicen lavalle muuttuneena: ”Ymmärrän itseäni paremmin tajuttuani olevani transmies”

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään myös 21-vuotias kokkolalainen Arttu Kauppinen. Muusikoksi opiskeleva laulajalupaus ei ole ensimmäistä kertaa Voicessa, hänet nähtiin mukana myös vuonna 2020. Tuolloin matka tyssäsi alkuunsa.

– Se toi tiettyä kokemusta, vaikka siinä ei pitkälle päässytkään. Minua jäi kaihertamaan viimeksi lyhyeksi jäänyt matka, Arttu sanoo.

Juontaja Jaana Pelkonen jututtaa Arttua The Voice of Finlandin odotustilassa. Hän haluaa tietää, mikä Artussa on muuttunut edelliseen Voice-kertaan verrattuna. Kuluneiden vuosien aikana Arttu on löytänyt itsensä, ja hän kertoo olevansa transsukupuolinen.

– Minä olen muuttunut. Olen kasvanut sekä ihmisenä että laulajana. Ymmärrän itseäni paremmin tajuttuani olevani transmies. En vain päättänyt yhtenä päivänä olevani transmies. Se, että korjaan sukupuoleni, ei muuta minua ihmisenä, hän sanoo.

The Voice of Finlandin lavalle nouseminen ei jännitä Arttua samalla tavalla kuin viisi vuotta sitten.

– Kun ei ota asioita niin vakavasti tällaisessakaan tilanteessa, se on vapauttavaa. Painetta tulee tarpeeksi ulkopuolelta, joten minun ei tarvitse todistaa mitään.

Näin The Voice of Finland -kausi etenee:

Ääni ratkaisee -vaihe: pe ja su 24.1.-2.3.

Kaksintaistelut: pe ja su 7.-16.3.

Knockout-vaihe: pe ja su 21.-30.3.

Suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 4.4.

2. livelähetys pe 11.4.

Semifinaali pe 18.4.

Finaali pe 25.4.

