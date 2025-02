Suomalainen tiedolla johtamisen innovaatio kasvattaa suosiotaan maailmalla

– Markkinoilla on ollut selvä tarve StatBunin kaltaiselle ratkaisulle. StatBunin poikkeukselliset ominaisuudet kehittävät yrityksen johtamista ja sidosryhmäyhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla. Tavoitteemme on, että jokaisella yrityksellä olisi mahdollisuus hyödyntää BI-työkaluja ilman raskaita investointeja ja monimutkaisia projekteja. Olemme olemassa, jotta maailmassa olisi enemmän paremmin menestyviä yrityksiä, Talgraf Oy:n toimitusjohtaja Toni Kemppinen kertoo.

Poikkeukselliset ominaisuudet kilpailuetuna – haastaa globaalit ohjelmistojätit

StatBun on kehitetty vankan kokemuksen, alan syvällisen ymmärryksen ja tutkimuksen pohjalta, jonka seurauksena on syntynyt nykypäivän tarpeita palveleva moderni liiketoiminnan ekosysteemi. Se on iso alusta, mutta pienikin yritys voi käyttää sitä pienempiin tarpeisiinsa muokattuna. StatBun muuttaa yritysten johtamisen pelikenttää ja yhä useammat yritykset pääsevät hyödyntämään BI-työkaluja toiminnassaan. Lisäksi esimerkiksi tilitoimistojen toimintamallien murros saa merkittävän kehitysaskeleen StatBunin myötä.

StatBunin ominaisuudet erottuvat markkinoilla:

Integraatiot rakennettu napista päälle -tyyppiseksi

Maksuton käyttöönotto ja veloitukseton 14 päivän kokeilujakso

Käyttöönotto minuuteissa, jopa alle minuutissa – onnistuu jokaiselta

Visuaalinen ja moderni käyttöliittymä

Välittömästi raporttinäkymät liiketoiminnan tilasta

Intuitiiviset suunnittelun ja seurannan työkalut

Muokkaa ja luo tekoälyn avulla – puhu tai kirjoita

Valmiit widget-kirjastot ja live-editori

Uudenlainen rooliperusteinen käyttäjähallinta – kutsu kaikki sidosryhmät

Markkinapaikalta mm. integraatiot, ohjelmistot, yrityspalvelut ja rahoitushaku

Edistyksellinen talousraportointi alkaen vain 14.90 €/kk

Kasvava kansainvälinen kiinnostus

StatBun on jo herättänyt laajaa kiinnostusta niin Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Baltiassa kuin Australiassa ja Yhdysvalloissakin. Ensimmäiset kansainväliset kumppanuudet on solmittu ja kysyntä kasvaa jatkuvasti.

– StatBun on raikas tuulahdus jotakin aivan uutta, ja sen myös kertoo saamamme vastaanotto kansainvälisesti. StatBun ohjelmistona on ainutlaatuinen liiketoiminnan ekosysteemi yrityksille ja niiden sidosryhmille keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kysymys ei ole vain uudesta BI-ohjelmistosta, vaan älykkäästä ja skaalautuvasta integraatioalustasta, josta löytyy kattavasti johtamisen työkaluja vaativimmillekin käyttäjille. Ratkaisun täydentää markkinapaikka, joka tarjoaa monipuolisesti integraatioita, ohjelmistoja, yrityspalveluja ja rahoitusta. Houkuttelevuus on varmistettu minuuteissa tapahtuvalla käyttöönotolla ja ilmaisella kokeilujaksolla. Käyttöliittymäsuunnittelussa on painotettu asiakaskokemusta ja tämän vuoksi uusia raportointinäkymiä voi luoda muun muassa puheohjauksella, StatBunin Commercial Success Lead Timo Räsänen lisää.

Tutustu:

StatBun Tilitoimistoille

StatBun Yrityksille

StatBun Kotisivu

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Timo Räsänen, Commercial Success Lead | StatBun, Talgraf Oy

timo.rasanen@talgraf.fi

050 078 7878

Toni Kemppinen, toimitusjohtaja | Talgraf Oy

toni.kemppinen@talgraf.fi

050 361 6485

Liitteenä kuvamateriaalia StatBun-alustasta ja käyttöliittymästä.